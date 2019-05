Dopo circa quattro mesi di assenza, l'attrice Jacqueline MacInnes Wood farà il suo ritorno in scena nella puntata americana di Beautiful in onda il 23 maggio. Sono stati mesi intensi per l'interprete di Steffy Forrester, che ha ottenuto grandi soddisfazioni sia nella sfera privata che lavorativa: oltre alla nascita del suo primogenito, Jacqui ha conquistato un importante riconoscimento, ovvero il premio nella categoria 'Migliore attrice protagonista' ai Daytime Emmy Awards.

Steffy rientrerà a casa con Phoebe e Kelly e si troverà fin da subito catapultata nelle vicende dei suoi familiari, riportando anche in auge la storyline dello scambio delle culle. Ma la prima novità che apprenderà, e che inevitabilmente la sconvolgerà, sarà la rottura appena avvenuta tra Hope e Liam,

Beautiful anticipazioni: inattese notizie per Steffy

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate americane, Steffy potrà riabbracciare i suoi cari a partire dalla puntata del 23 maggio.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: il ritorno di Steffy Forrester

Liam sarà il primo a correre da lei per ritrovare Kelly e Phoebe: lo Spencer considera anche quest'ultima sangue del suo sangue, in attesa di scoprire che in effetti la piccola non altri che la 'sua' Beth. Il ritorno di Steffy avverrà successivamente alla dolorosa decisione alla quale perverranno Hope e Liam: la Logan confermerà di non poter andare avanti con la loro unione, convinta che essa rappresenti un ostacolo alla felicità dello stesso Spencer e delle due bambine.

Gli spoiler segnalano che Steffy sarà informata dall'ex marito di 'sbalorditive novità', lasciando chiaramente presagire che essere riguarderanno proprio la fine del suo matrimonio con Hope. Quest'ultima sarà più che mai vicina a Thomas soprattutto dopo avere letto la 'finta' lettera scritta da Caroline prima di morire.

Trame americane Beautiful: un favore per Steffy

Se da un lato le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che il matrimonio di Hope e Liam giungerà al capolinea, dall'altro va precisato che la Logan continuerà a sentirsi molto legata alla piccola Phoebe.

Non appena apprenderà del ritorno di Steffy, infatti, la figlia di Brooke si recherà a fare visita alla sorellastra e alle due bambine, confermando l'attaccamento già dimostrato in passato. Proprio durante uno dei loro incontri, Hope chiederà a Steffy un favore riguardante Liam. Le consiglierà di tornare da lui? In passato, lo Spencer è passato da una donna all'altra senza troppe difficoltà e anche in questo caso il ritorno di fiamma con la Forrester potrebbe risultare abbastanza scontato.

La stessa attrice Jacqueline MacInnes Wood ha ammesso su Instagram di avere ripreso a girare numerose scene con Liam, lasciando presagire al momentaneo lieto fine tra i genitori di Kelly.