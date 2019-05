Torna la puntata de Il Segreto del sabato, che anche oggi andrà in onda su Canale 5 al termine della 'cugina' Una Vita. L'orario odierno sarà però leggermente diverso rispetto alle scorse settimane, per lasciare maggiore spazio a Verissimo e agli ospiti di Silvia Toffanin.

La telenovela ambientata a Puente Viejo inizierà in anticipo, ovvero alle ore 14:45 circa e proseguirà fino alle ore 15:45 circa, per una puntata ricca di suspense. In essa Elsa continuerà ad indagare alle spalle di Antolina per smascherare la sua rivale una volta per tutte. Per raggiungere il suo obiettivo non baderà al suo stato di salute, che peggiorerà a vista d'occhio a causa dell'avvelenamento messo in atto dalla dark lady. Proprio quando Elsa arriverà vicinissima alla verità, qualcosa andrà storto, obbligandola a fare un passo indietro per evitare di essere scoperta.

Anticipazioni Il Segreto, oggi: continuano le indagini di Elsa

Il Segreto anticipazioni: i sospetti di Marcela

Le anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata di oggi 18 maggio partono con la preoccupazione di Onesimo riguardante la sua attività di pompe funebri. Da quando lui è diventato proprietario, a Puente Viejo non è morto più nessuno (situazione alquanto strana se consideriamo i trascorsi della telenovela). Per questa ragione, il nipote di Dolores si rivolgerà ai sacerdoti del paese chiedendolo loro di pregare affinché un'epidemia colpisca gli abitanti.

Si tratterà di una richiesta a dir poco senza senso e che difficilmente troverà l'approvazione di Don Anselmo e Don Berengario. Nel frattempo, Marcela continuerà a tenere sotto controllo lo strano comportamento di Matias, sospettando che il marito le stia nascondendo qualcosa. La giovane Castaneda non si sbaglierà nel credere che Matias e Isaac stiano tramando alle sue spalle.

Trame Il Segreto: Elsa trova lo scrigno di Antolina

Nell'appuntamento odierno con la telenovela Il Segreto, Elsa porterà avanti il suo piano per smascherare Antolina una volta per tutte.

Per raggiungere il suo obiettivo non si spaventerà davanti alle richieste della rivale, che in assenza di Isaac continuerà a trattarla al pari di una schiava. Le ricerche di Elsa daranno i loro primi risultati, grazie a una chiave appartenuta proprio alla terribile moglie di Isaac. Sarà necessario trovare l'oggetto associato a tale chiave e finalmente esso verrà trovato. Ma proprio quando Elsa sarà sul punto di aprire lo scrigno in questione, arriverà Antolina, che rischierà di scoprire le vere intenzioni della sua nemica.

Fernando mostrerà a Raimundo e Raimundo una foto di Emilia e Alfonso. In essa i due coniugi appariranno in buone condizioni di salute, confermando dunque quello che nonno e nipote speravano. Ma il tempo per il pagamento del riscatto comincerà a scarseggiare.