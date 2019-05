Francesco Chiofalo ormai sembra aver ritrovato il sorriso. Nelle scorse ore, infatti, sono apparse delle immagini di lui insieme alla sua nuova fidanzata Antonella Fiordalisi e altri personaggi noti.

A Milano insieme alla sorella di Belen

Francesco Chiofalo, dopo aver ufficializzato la sua relazione con Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island, si è concesso una piacevole serata in compagnia della sua fidanzata e di altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Francesco Chiofalo trascorre una serata con la fidanzata Antonella, Cecilia, Ignazio e Natalia di U&D

Assieme al simpatico personal trainer romano c'erano Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, con il fidanzato Ignazio Moser e Natalia di Uomini e donne, come riportato da Spysee.

Lo sportivo, la sua donna e gli amici si sono visti in un noto locale milanese. Chiofalo sembra aver ritrovato il sorriso accanto alla Fiordelisi, conosciuta proprio grazie alla sua partecipazione a Temptation Island quando era fidanzato con Selvaggia Roma. Dopo il reality, il trentenne ha deciso di continuare la relazione con la Roma che, però, si è interrotta dopo qualche tempo.

Pubblicità

A Uomini e Donne Magazine Francesco ha confessato di essere pazzamente innamorato di Antonella Fiordelisi, con la quale ha instaurato un feeling già durante il reality. Tuttavia, Chiofalo ha preferito portare rispetto alla sua fidanzata dell'epoca, Selvaggia Roma, senza intraprendere alcuna storia con la tentatrice salernitana.

Francesco Chiofalo felice con Antonella Fiordelisi

Il giovane romano ha finalmente ritrovato il sorriso, dopo aver trascorso un periodo difficile a causa di un delicato intervento al cervello della durata di diciotto ore per l'asportazione di un tumore.

Francesco Chiofalo ha superato le difficoltà grazie alla sua forza di volontà e all'affetto dei follower che l'hanno sostenuto prima e dopo la delicata operazione. Il personal trainer ha rischiato danni permanenti, cosa di cui il personale medico che l'ha assistito non ha mai fatto mistero. Il trentenne è stato operato al San Camillo di Roma, trasferendosi, poi, in una clinica per la riabilitazione. Durante la degenza in ospedale alcune donne hanno sostenuto di essere la sua fidanzata, pur di poterlo vedere, ma in seguito Francesco ha dichiarato di essere single.

Pubblicità

Da poco Chiofalo ha iniziato a frequentare l'ex tentatrice di Temptation Island con la quale il rapporto va a gonfie vele. Prima di uscire ufficialmente allo scoperto, i due si sono concessi delle romantiche passeggiate per la città di Roma. Al momento la relazione tra Antonella e Francesco procede a distanza, in quanto il personal trainer abita a Roma, mentre la Fiordelisi a Salerno. Tuttavia, i due non hanno perso l'occasione di trascorrere una piacevole serata in compagnia dei loro amici.

Pubblicità

Durante il periodo difficile vissuto dall'ex ragazzo di Selvaggia Roma, il trentenne ha espresso uno dei suoi più grandi desideri: diventare padre. Non resta che attendere ulteriori sviluppi della storia con Antonella che potrebbe portare l'affascinante personal trainer a realizzare il suo sogno.