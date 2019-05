La quindicesima stagione di Grey's Anatomy sta per volgere al termine. Giovedì prossimo, in America, verrà infatti trasmesso l'episodio numero venticinque, con il quale il Medical-Drama congederà il numeroso pubblico americano fino a settembre. In occasione dell'ultima puntata - come di consueto per i telefilm targati Shonda Rhimes - l'adrenalina e la suspense faranno da padroni. Molte sono infatti le storyline che verranno concluse durante l'episodio intitolato "Jump Into the Fog" eccezionalmente scritto dalla showrunner Krista Vernoff e diretto da Debbie Allen. Ma andiamo con ordine.

Foto Andrew DeLuca e Meredith Grey

Grey's Anatomy 15x25: Teddy Altman ed Owen Hunt in pericolo a causa della nebbia

La trama di Grey's Anatomy 15x25 è strettamente collegata all'ultimo episodio trasmesso dalla ABC. La maggior parte delle storyline affrontate nella 15x24 troveranno, infatti, conclusione nell'ultimo episodio della stagione. In particolare, come anticipato da Jesse Williams in una recente intervista, il triangolo formato da Teddy, Owen e Amelia si risolverà finalmente in favore di una delle due donne.

Come trasmesso negli ultimi secondi della 15x24, Teddy Altman si è infatti recata a casa di Owen per confessargli i suoi sentimenti, ma ha inaspettatamente trovato Amelia Shepherd. È proprio durante la conversazione tra le due donne che Teddy ha iniziato il travaglio. Una gravidanza che, tra le difficoltà del banco di nebbia che ha invaso Seattle, terminerà proprio nel corso dell'ultima puntata. Grazie all'aiuto della sua rivale in amore, Teddy darà alla luce la sua bambina.

Tuttavia, niente andrà come previsto. Il promo mostra infatti Amelia correre nel traffico in cerca di aiuto. Nel frattempo, Owen sarà ancora intrappolato in macchina con lo specializzando Levi e la donatrice di Gus. Una situazione altamente rischiosa che metterà in pericolo la vita di tutti i passeggeri. Il promo dell'ultima puntata di Grey's Anatomy 15

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso del finale di stagione riguarderà, invece, la coppia formata da Meredith e DeLuca.

Lo specializzando, dopo aver confessato i suoi sentimenti alla compagna, ha deciso di addossarsi l'intera responsabilità della frode assicurativa messa in atto da Meredith pur di salvare la sua piccola paziente. Il trailer dell'episodio mostra Andrew in manette, pronto per essere prelevato dal Grey-Sloan Memorial. Una situazione complessa che sconvolgerà Meredith ancora intrappolata nella camera iperbarica con Alex e Gus. Infine, la trama ufficiale rilasciata dalla ABC ha anticipato che altre due coppie saranno al centro dell'episodio: Levi e Nico affronteranno, infatti, una conversazione molto intensa dalla quale dipenderà il futuro del chirurgo ortopedico al Grey-Sloan Memorial; mentre Jo confesserà, finalmente, ad Alex il terribile segreto sul suo passato.

Ecco il promo dell'episodio: