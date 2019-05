Davide Devenuto, attore storico che in Un posto al sole interpreta il personaggio di Andrea, potrebbe lasciare la soap partenopea.

L'intervista che ha destato preoccupazione tra i fan

In un'intervista per Intimità, l'attore romano ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto preoccupare non poco gli affezionati fan di Un posto al sole.

Devenuto ha raccontato di provare una certa stanchezza dovuta ai continui spostamenti da Napoli a Roma: "Non nego che l'idea di lasciare la soap mi sfiora parecchie volte: fare da pendolare tra Napoli e Roma non è proprio semplice per me", ha spiegato l'attore. Abbandonare il suo personaggio però lo addolorerebbe molto, perché Devenuto ha imparato, in questi anni, ad affezionarsi molto ad Andrea.

Il ruolo di Andrea Pergolesi in Un posto al sole

La prima apparizione di Davide Devenuto nella soap di raitre risale al lontano 2003, quando il suo personaggio, che allora faceva il fotografo, si innamorò di Viola e visse con lei una bella storia d'amore.

Da allora, Andrea Pergolesi è molto maturato, ha avuto una figlia e ha dovuto superare diverse difficoltà economiche, cambiando parecchi lavori: dall'agenzia di investigazioni con Franco, al Caffè Vulcano come cameriere.

Il personaggio di Andrea Pergolesi in Un posto al sole

Adesso sembra che si sia costruito una situazione stabile sia economicamente che sentimentalmente con Arianna, la sua compagna, con cui ha preso in gestione il Caffè Vulcano: storico punto di ritrovo di tutti i protagonisti delle vicende di Palazzo Palladini.

I fan si domandano quale sarà la decisione definitiva dell'attore e quali potrebbero essere le conseguenze di questa scelta. Andrea Pergolesi sarebbe interpretato da un altro attore o il personaggio lascerebbe addirittura la soap? In questo ultimo caso, gli sceneggiatori dovrebbero inventarsi un'uscita di scena che per adesso è difficile da immaginare.

Una storia d'amore nata sul set

Davide Devenuto convive a Roma con la sua fidanzata, Serena Rossi, e per girare deve recarsi a Napoli. L'affetto per Un posto al sole è dovuto anche al fatto che i due si sono conosciuti nove anni fa proprio sul set della soap partenopea in cui la bravissima Serena Rossi interpretava il personaggio di Carmen Catalano, la fidanzata di Filippo.

L'attore, a febbraio scorso, ha chiesto alla Rossi di sposarlo, in diretta televisiva, nel corso della trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier.

Serena Rossi è rimasta comprensibilmente senza parole per l'emozione di ricevere questa proposta di matrimonio originale ed inaspettata.

La coppia ha già avuto un figlio, Diego, che adesso ha quasi 3 anni. "Lui è qui perché io e il suo papà ci amiamo e già questo è qualcosa di immenso" dice l'attrice a proposito di questa storia d'amore.