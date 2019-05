Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e donne. Se nella puntata di ieri, forse, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono finalmente ritrovati, oggi un'altra coppia 'scoppiata' durante la messa in onda di settimana scorsa, cercherà di ritrovare la pace. Di chi stiamo parlando? Scoprite insieme a noi le anticipazioni riportate dal portale ufficiale Witty.

Pubblicità

Pubblicità

Stefano Torrese e la chat compromettente con Roberta Di Padua

Settimana scorsa abbiamo assistito in studio al ritorno della coppia composta da Pamela Barretta e Stefano Torrese; le cose tra i due procedevano bene, addirittura il cavaliere aveva regalato un anello alla dama per siglare la loro unione, ma nessuno si aspettava che Roberta Di Padua avrebbe potuto portare un fulmine nella serenità della loro unione.

Infatti la dama ha fatto leggere a Gianni Sperti una chat con dei messaggi scambiati in passato con Stefano, nell'arco di tempo in cui non frequentava Pamela.

Uomini e Donne, Pamela Barretta e Stefano Torrese tornano nei rispettivi parterre del dating show.

La gelosia retroattiva ha fatto scatenare l'ira funesta di quest'ultima, che ha abbandonato lo studio, tirando l'anello in faccia al suo compagno.

Durante l'appuntamento odierno la coppia cercherà di sistemare le cose, ma una cosa salta subito all'occhio durante la visione del filmato su Witty: Pamela e Stefano indossano nuovamente la targhetta con il loro nome; saranno ritornati ufficialmente nel dating show nelle vesti di single o vorranno proseguire la conoscenza al suo interno?

Pubblicità

Luisa Monti lascia lo studio

Non se la passa bene nemmeno Luisa Monti; la dama ha iniziato la conoscenza di Salvio Calabretta, ma una dichiarazione del cavaliere non è andata tanto a genio alla dama che ha deciso, senza guardarsi indietro, di abbandonare lo studio.

Come andrà a finire? Per scoprirlo seguite il racconto della puntata, dalle 14.45 qui su Blasting News.