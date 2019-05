Ieri 21 maggio è avvenuta l'ultima registrazione di questa stagione del trono over di Uomini e donne e quanto successo verrà mandato in onda su Canale 5 nel corso della prossima settimana. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo a sapere che la puntata inizierà come di consueto, con un siparietto tra Gemma e Tina.

La dama torinese, dopo il classico sfogo di fine puntata, entrerà in studio, raccontando di come sta proseguendo la conoscenza con Mario. Al centro delle nuove puntate, ancora una volta Ida e Riccardo i quali, al centro dello studio di Maria De Filippi, si lasceranno andare all'ennesima discussione, che porterà la dama bresciana ad uscire in lacrime dietro le quinte. Sembra che tra la Platano e Guarnieri la rottura sia definitiva, almeno stando a quanto riportano le anticipazioni delle 'talpine' presenti alla registrazione.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo si separano di nuovo.

Uomini e donne, anticipazioni over: Ida e Riccardo si dicono addio?

Martedì 21 maggio si è svolta l'ultima registrazione di questa stagione del trono over, dove si è tornati a parlare della vicenda legata a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama bresciana, richiamata in trasmissione proprio dall'ex compagno, accuserà il cavaliere di non fare nulla per riconquistarla. Così come già successo la scorsa settimana infatti, i due si sono sentiti pochissimo al telefono e non si sono mai visti.

Viene quindi messo in dubbio il reale motivo per cui Riccardo ha chiesto alla redazione di far tornare Ida a Uomini e donne. L'ennesima e interminabile discussione tra i due ha avuto come punto centrale la recente intervista di Guarnieri al settimanale di U&D. Le dichiarazioni dell'uomo non sono piaciute alla dama bresciana, la quale ha voluto confrontarsi anche con Roberta. Anche se con la Di Padua sembra aver chiarito, con Riccardo le cose non sembrano per niente funzionare, preludio ad un addio definitivo tra i due.

Registrazione del 21 maggio: Ida in lacrime mette un punto sulla relazione con Riccardo

Clima teso tra Ida e Riccardo, nonostante i tentativi di Maria De Filippi di far trovare un punto di incontro tra i due. La stessa conduttrice infatti, è intervenuta chiedendo esplicitamente a Guarnieri di esternare i suoi sentimenti a voce alta. In particolare verrà chiesto al cavaliere se la decisione di far tornare Ida a Uomini e donne sia dovuta al fatto di essersi reso conto che le mancava dopo aver frequentato altre donne o se perché realmente innamorato di lei.

La risposta di Riccardo, ancora una volta, lascerà basiti non solo il pubblico, ma anche la stessa Ida, la quale, dopo aver capito che l'uomo non è innamorato di lei, ma ancora molto confuso, è uscita in lacrime dallo studio , chiudendo definitivamente la loro storia. Addio definitivo tra la Platano e Guarnieri, almeno stando alle anticipazioni sulla registrazione dello scorso 21 maggio.

Appuntamento con le prossime puntate del trono over di Uomini e donne per scoprire cosa è successo realmente nell'ultima registrazione stagionale del dating show di Maria De Filippi.