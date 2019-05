Francesca De André potrebbe essersi messa nei guai a causa dei continui scontri di cui si è resa protagonista al Grande Fratello 16 con Mila Suarez. Le due concorrenti del reality show fin dall'inizio hanno dimostrato di non nutrire una certa simpatia l'una nei confronti dell'altra: la figlia di Cristiano De André, in particolare, in diverse occasioni ha stuzzicato e attaccato duramente la modella marocchina, la quale a un certo punto aveva anche pensato di abbandonare il programma.

GF16: un'amica di Mila Suarez sarebbe pronta a denunciare per bullismo Francesca De André.

Francesca e Mila spesso hanno dato luogo a dei veri e proprio litigi all'interno della casa più spiata d'Italia, durante i quali spesso sono volate delle parole grosse. A tal proposito, in queste ultime ore una cara amica della Suarez ha pubblicato un post su Instagram, nel quale ha manifestato la sua intenzione di prendere dei provvedimenti nei confronti della modella genovese. La donna, infatti, di fronte all'immobilismo della produzione del GF16, sarebbe pronta ad adire le vie legali: "Sono stufa di vedere tutto questo mobbing e bullismo nei confronti di Mila Suarez - ha affermato l'amica - Dato che lei è impossibilitata a difendersi per vie legali, per conto suo agirò io".

La ragazza ha anche spiegato che quanto si sta verificando ai danni dell'ex fidanzata di Alex Belli ormai non fa più parte del gioco, essendo diventato un "massacro a livello pubblico". L'amica di Mila ha concluso il suo intervento sul social network con un'affermazione molto significativa: "Il bullismo non è uno scherzo, è un reato".

Al momento non si sa se se Sabrina abbia già denunciato Francesca De André, ma siccome si tratta di una vicenda piuttosto delicata nella quale si è parlato anche di bullismo, non è da escludere che Barbara D'Urso e la produzione del Grande Fratello possano prendere dei provvedimenti verso la concorrente ligure.

Il web contro la De André

Il comportamento ostile di Francesca De André nei confronti di Mila Suarez sta accendendo il dibattito sui social network. Molti telespettatori stanno puntando il dito contro la nipote del grande Faber proprio per i suoi atteggiamenti. Infatti la modella italiana è finita nel mirino delle critiche non solo per i litigi con la modella marocchina, ma anche per gli insulti mossi ad Alberico Lemme quando il farmacista era ancora nella casa di Cinecittà.

Francesca potrebbe essere stata tradita dal fidanzato

Francesca De André, dunque, nella prossima puntata del Grande Fratello dovrebbe fare i conti con le accuse mosse contro di lei, ma probabilmente anche con una questione molto più personale. Infatti, stando ad un'indiscrezione diffusa dal settimanale "Oggi", il fidanzato della gieffina potrebbe averla tradita. Giorgio Tambellini è stato pizzicato in compagnia di Rosi Zamboni per le vie di Milano: pare che i due siano andati spesso a cena insieme e siano assidui frequentatori di alcuni locali notturni.

Fino ad ora non sono giunte smentite ma nemmeno conferme da parte del diretto interessato, che per adesso avrebbe scelto la via del silenzio. Chissà però come reagirà Francesca quando apprenderà di questi pettegolezzi sul conto del compagno, poiché la modella ha dimostrato in diverse occasioni di avere un carattere piuttosto forte e deciso.