L'attrice Sandra Milo ha più volte parlato in pubblico dei suoi grattacapi economi nel corso di alcune trasmissioni televisive. La donna tempo fa era stata ospite a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dove aveva rivelato di essere in serie difficoltà.

Pubblicità

Pubblicità

All'epoca la donna aveva affermato di aver retto a quella situazione perché non voleva che i suoi figli sapessero tutto, ma di essere arrivata al limite.

Nel corso di una recente puntata di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai1, però è emersa una nuova verità fino ad ora inedita e che ha lasciato tutti un po' stupiti: un uomo avrebbe aiutato economicamente Sandra Milo in cambio della sua concessione.

La rivelazione di Sandra Milo a Storie Italiane

La puntata di Storie Italiane stava quasi per concludersi quando Sandra Milo si è lasciata andare ad una rivelazione che ha creato un silenzio assordante in studio e che nessuno si sarebbe mai aspettato: 'In passato mi sono venduta.

Sandra Milo a Storie Italiane: 'Per pagare i debiti mi sono concessa ad un uomo'

Non l’ho mai detto (...) Per adempiere ai miei obblighi con il fisco mi sono concessa ad una persona. Un uomo cordiale che ha liquidato tutti i miei debiti economici'.

Nel salotto della Rai l'attrice ha confessato di essersi "venduta" e di averlo rivelato per la prima volta in questa occasione televisiva: neanche i suoi figli ne erano a conoscenza.

La donna ha raccontato che adesso la sua situazione è più stabile, ma di essersi trovata in una situazione veramente molto brutta nei mesi scorsi. Per lei è stato fondamentale ricevere affetto da persone a li vicine, anche nel mondo dello spettacolo, come ad esempio da Maurizio Costanzo.

Pubblicità

La Milo confessa di aver pensato al suicidio prima che un uomo le pagasse i debiti

Sandra Milo è stata tra le protagoniste più apprezzate nelle sale cinematografiche degli anni '60. Tra i suoi successi ci sono ad esempio Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e 8 e mezzo, che venne premiato anche con un premio Oscar. La sua carriera oltre che come attrice è poi proseguita anche come conduttrice TV.

Il suo racconto ha creato dunque molto scalpore proprio per la sua fama.

Presenti in puntata anche Leopoldo Mastelloni e Floriana Secondi, entrambi reduci da momenti di crisi economica. Sandra ha dichiarato di aver sempre pagato le tasse nel corso della sua vita, ma che purtroppo ha vissuto un bruttissimo momento negli ultimi mesi.

Dopo la sua rivelazione inedita, in studio è calato lo gelo. La conduttrice Eleonora Daniele ha chiesto all'attrice se avesse in qualche modo provato pentimento per essersi concessa per pagare i suoi debiti e lei ha risposto di no.

Pubblicità

'Non mi sono mai pentita delle mie scelte', ha confessato davanti alle telecamere. Eleonora ha poi domandato se si sia sentita giudicata per questo e Sandra ha detto di no, dato che era la prima volta che lo diceva a qualcuno.