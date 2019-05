Dall’avvicinamento ad Erica Piamonte alle confidenze intime che hanno mandato su tutte le furie Barbara D’Urso nel corso della sesta puntata del GF 16. Gaetano Arena è finito nel mirino della conduttrice del reality show. Quest'ultima ha preferito introdurre la questione in chiusura di serata.

“Malgrado sia l’una di notte mi vergogno di mandare in onda quello che hai detto”. Nello specifico Carmelita ha rimproverato il ventitreenne per aver raccontato ad alcuni suoi compagni di avventura cosa era accaduto sotto le lenzuola con la commessa fiorentina. Il napoletano non avrebbe tralasciato dettagli decisamente osé. “Quello che hai riferito agli altri è umiliante per una donna. Se l’avessi raccontato di me non ti dico quale sarebbe stata la mia reazione” - ha chiosato la D’Urso.

GF 16, Barbara D'Urso ha rimproverato Gaetano Arena per le confidenze intime su Erica

Dall’altra parte Arena ha cercato di difendersi sottolineando che aveva risposto ironicamente ad una domanda e che aveva già chiarito con la Piamonte. Inoltre la conduttrice ha chiesto ad Arena se avesse intenzione di proseguire la sua esperienza al Grande Fratello visto che la sera prima aveva manifestato in confessionale il desiderio di lasciare il programma. Senza indugiare Gaetano ha ribattuto che non ha intenzione di abbandonare la casa.

Il feeling tra Gaetano e la commessa fiorentina

Nei giorni scorsi Gaetano Arena ed Erica Piamonte si sono notevolmente avvicinati.

La fiorentina non ha nascosto di provare attrazione nei confronti del tenebroso napoletano. Tra ammiccamenti, provocazioni ed accese discussioni i due giovani hanno trascorso una notte bollente sotto le lenzuola. Il giorno successivo il ventitreenne sarebbe stato stuzzicato sulla questione da alcuni coinquilini. Nonostante la presenza di telecamere e microfoni il giovane si è lasciato andare a qualche confidenza decisamente bollente al punto di essere richiamato da Gennaro Lillio.

In seguito Francesca De André ha riferito ad Erica che Gaetano aveva rivelato quanto era accaduto tra di loro in intimità. Da qui il confronto con Arena ed il progressivo distacco.

Arena chiede scusa: 'Non mi ritiro'

La questione delle confidenze intime di Gaetano è tornata d’attualità nel corso della sesta puntata del GF16 con Barbara D’Urso che non ha avuto parole tenere per il napoletano. “Finché si scherza va bene, poi sei va in giro a raccontare di quello che fa o non fa una donna mi inca...” - ha affermato la conduttrice televisiva.

Dal canto suo Erica, visibilmente imbarazzata, ha spiegato che non era accaduto nulla di tutto quello che aveva raccontato Arena ai coinquilini. Gaetano ha ribadito di aver risposto ingenuamente ad una domanda che gli era stata fatta. “Ho risposto in maniera ironica. Mi dispiace, chiedo scusa”.

Stuzzicato dalla presentatrice il ventitreenne ha chiarito che non avesse pensato al ritiro per quanto accaduto con Erica nei giorni precedenti. A questo punto la D’Urso ha chiesto ad Arena se volesse proseguire l’avventura nella casa più spiata dagli italiani oppure abbandonare il reality.

Gaetano ha deciso di restare ma subito dopo è finito in nomination con Erica Piamonte, Michael Terlizzi e Serena Rutelli.