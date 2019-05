Torna anche questa settimana il consueto appuntamento per tutti i telespettatori Rai con lo show musicale "The Voice of Italy", condotto da Simona Ventura, ritornata in Rai dopo diversi anni di assenza e dopo aver condotto su Canale 5 la versione Vip dello show Temptation Island.

Martedì 14 maggio, infatti, sarà trasmessa in prime time su Rai 2 la quarta puntata del talent, dove proseguiranno le Blind Audition per permettere ai concorrenti in gara di aggiudicarsi un posto nei team dei quattro coach dello show. Se per caso non si avrà la possibilità di vedere in diretta il quarto appuntamento dello show di Simona Ventura, sarà sempre possibile rivederne le repliche sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica di 'The Voice of Italy' sul web

Nel dettaglio, si segnala che la replica della quarta puntata di "The voice of Italy" sarà disponibile solo ed esclusivamente sul web in quanto non verrà trasmessa in nessun altro canale Rai, neanche su Rai Premium, il canale che normalmente ospita la maggior parte delle repliche degli show di punta della Rai.

The Voice of Italy replica della quarta puntata

Online, invece, sarà disponibile la replica al sito on demand Rai Play, dove è stata creata un'intera pagina dedicata allo show con i video di tutte le puntate andate in onda fino ad oggi e tutte le esibizioni dei concorrenti in gara. Da non dimenticare che la visione della replica di 'The Voice' su Rai Play sarà disponibile soltanto agli utenti registrati al sito e non a tutti. Quindi, si consiglia di registrarsi al sito prima di tentare di vedere la replica: la registrazione non comporta nessun onere a carico dell'utente.

Uno di questi è la possibilità di scaricare gratuitamente dal sito un'applicazione tramite la quale vedere i programmi desiderati anche attraverso smartphone e tablet.

Anticipazioni quarta puntata

Le ultime anticipazioni della quarta puntata di "The Voice of Italy" ci segnalano che anche questa settimana i concorrenti in gara dovranno lavorare sodo per guadagnarsi un posto in una delle squadre dei quattro coach del talent: Gigi D'alessio, Morgan, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini.

Continueranno, infatti, le Blind Audition in cui le voci in gara avranno 90 secondi per esibirsi davanti ai coach, per cercare di riuscire a guadagnare la loro stima. Le Blind Audition che avverranno nel corso della quarta puntata saranno molto più dure e selettive di quelle avvenute nelle precedenti puntate, in quanto ormai i posti da riempire sono ormai pochi mentre le voci in gara sono ancora tante. Nelle prime tre puntate dello show, il coach che ha aggregato più voci nuove al suo team è stato Morgan, mentre chi ne ha aggregati di meno è stato l'unico coach donna di quest'anno, ovvero Elettra Lamborghini.