Canale 5 ha trasmesso ieri, 6 maggio, la quinta puntata del Grande Fratello 16, il Reality Show condotto da Barbara d'Urso con la collaborazione degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La diretta dalla casa più spiata d'Italia ha sancito il nome del nuovo eliminato, scelto con un vero e proprio plebiscito da parte dei telespettatori.

Anche Jessica Mazzoli, assente dal programma già da due settimane, ha dovuto dire addio alla sua avventura a causa di alcune formalità burocratiche.

Grande Fratello 16: Cristian Imparato eliminato.

Gli spunti di discussione non sono mancati, a partire da una nuova lettera ricevuta da Serena Rutelli dopo che la scorsa settimana era stata la madre biologica a scriverle. Daniele Interrante è entrato per parlare con la sua ex Francesca De André, la quale a sua volta è venuta a sapere del presunto tradimento del fidanzato Giorgio. E tra una discussione e l'altra è arrivato anche il momento delle nuove nomination.

GF16: la rabbia di Francesca De André

Il resoconto della quinta puntata del Grande Fratello 16 si apre con la descrizione dei rapporti tra Mila e Francesca che in settimana si sono scontrate spesso, tanto da spingere un'amica della prima a denunciare la De André.

Il motivo del contendere è stato spesso Gennaro, anche se il gieffino ha precisato di ritenere la figlia del cantante solo una cara amica. È quindi giunto il momento di mostrare le immagini del fidanzato di lei, avvistato mentre entrava in casa con una ragazza bionda con la quale avrebbe persino trascorso la notte. Francesca è apparsa molto arrabbiata per quanto visto, esprimendo la propria delusione con i colleghi.

Franco Terlizzi è entrato nella casa per rimproverare i ragazzi per le prese in giro nei confronti del problema fisico del figlio Michael.

L'ex pugile è stato molto critico soprattutto verso Kikò Nalli. Ivana Icardi è tornata per rivelare a Gianmarco Onestini di averlo pensato a lungo in settimana, al punto da essersi allontanata dal suo fidanzato. Ma il fratello di Luca ha preferito prendere le distanze da lei, affermando di non provare alcun sentimento per il momento.

Eliminato Grande Fratello: un plebiscito contro Cristian

Nella puntata di ieri del Grande Fratello 16, Serena Rutelli ha ricevuto la lettera del fratello, adottato a nove mesi dalla sorella della madre biologica.

Guardando il programma, l'uomo ha scoperto della sua parentela con Serena e ha chiesto di poterla incontrare quando uscirà, e lei ha accettato con gioia. Daniele Interrante è entrato nella casa per confrontarsi con Francesca e Guendalina e alla fine ha trovato il chiarimento con entrambe, concludendo la sua visita con un abbraccio.

Cristian Imparato e Kikò Nalli sono stati chiamati in causa per apprendere il verdetto del televoto: il meno votato è risultato il cantante siciliano con appena il 14% delle preferenze.

Franco Terlizzi è nuovamente intervenuto per rimproverare il vincitore di "Io Canto" per il suo atteggiamento nei confronti di Michael. Anche Jessica ha dato l'addio al programma a causa di lungaggini successive alla sua operazione, mentre Guendalina potrà continuare la sua avventura ancora per una settimana con uno scopo: far innamorare Enrico. Per quanto riguarda le nomination, a rischio eliminazione questa settimana saranno Mila, Erica e Martina.