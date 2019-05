Nelle scorse ore, all'interno della casa più spiata d'Italia, c'è stato un litigio tra Kikò Nalli, l'ex marito di Tina Cipollari, e Gianmarco Onestini. Quest'ultimo sembrerebbe non gradire alcune battute di Kikò nei suoi confronti, che secondo il gieffrino sono dette appositamente per infastidirlo. I due infatti hanno avuto un confronto faccia a faccia per cercare di risolvere la situazione.

Grande Fratello 16: Kikò contro Onestini: 'Preferirei una persona trasparente'

Ancora discussioni all'interno della casa del Grande Fratello.

Grande Fratello 16: discussione tra Kikò Nalli e Gianmarco onestini

Questa volta l'ennesima lite ha coinvolto Kikò Nalli e Gianmarco Onestini. Il concorrente non apprezza gli scherzi di Kikò in quanto li ritiene offensivi. Ciò ha fatto infuriare l'ex marito della Cipollari, affermando che non si può scherzare in alcun modo con i suoi coinquilini in quanto se la prendono facilmente.

"Qua se ti permetti a dire una mezza cosa, ti sparano addosso! E tu sei entrato in questo meccanismo. Mi fai del male”, ha risposto il parrucchiere nei confronti di Gianmarco, il quale ha risposto al parrucchiere che ci sono cose che gli possono dare fastidio, aggiungendo che se fosse in lui, preferirebbe avere a che fare con una persona trasparente che gli dica ciò che pensa, anziché starsene zitto a subire le angherie altrui.

Pubblicità

La discussione prosegue, Gianmarco cerca di metterci una pietra sopra, ma Kikò replica nuovamente che all'interno della casa non si può proprio scherzare. "Io non voglio stuzzicare, soprattutto a te. Penso che lo dovevi capire, non sono uno di quelli che va a mettere il coltello nella piaga” afferma Kikò cercando di giustificarsi.

GF 16: litigio esagerato tra Kikò e Gianmarco

La discussione che hanno avuto Kikò e Gianmarco sembra essersi risolta nel migliore dei modi e in tempi piuttosto brevi.

Kikò ha fatto sapere che non aveva intenzione di offendere nessuno, ma solo voglia di scherzare con i suoi compagni, aggiungendo di non avere nessun rancore nei confronti del gieffrino, anche in seguito alla discussione che ha avuto con il coinquilino, mentre Gianmarco ha subito perdonato Kikò risolvendo in fretta la discussione, sperando che non accada più. Ciò nonostante non è detto che la medesima situazione non si ripeterà nuovamente. Kikò si è scusato, ma non è detto che anche dopo questa discussione cercherà di trattenersi dal fare battute pesanti nei confronti del gieffrino.

Pubblicità

Probabilmente nel corso della prossima puntata settimanale del Reality Show, ci sarà occasione di parlarne con la conduttrice Barbara D'Urso: quindi non ci resta che attendere come si evolverà la situazione tra i due concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia.