Continuano i colpi di scena all'interno della casa più spiata d'Italia. Gaetano Arena, concorrente di questa sedicesima edizione del Grande Fratello, potrebbe decidere di abbandonare volontariamente il Reality Show condotto da Barbara D'Urso, in seguito ad una sua crisi interiore. Proprio di recente il gieffino si è aperto ai suoi coinquilini parlando di quanto ancora potrà riuscire a rimanere all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il motivo del suo abbandono non è a causa dei suoi compagni per quanto riguarda le liti e le discussioni avute, ma più che altro, il gieffino è convito di avere dato il massimo e che ormai deve lasciare la casa. Il napoletano ha preso questa drastica decisione qualche tempo dopo un incontro con Erica Piamonte.

Grande Fratello 16: Gaetano Arena potrebbe abbandonare la casa

Gaetano Arena vuole abbandonare lo show: 'Nella mia testa, quello che dovevo vivere l’ho vissuto'

Anche se ci sono state più volte che un concorrente del reality show abbia avuto delle crisi interiori, pensando di abbandonare la trasmissione, questa volta il concorrente napoletano Gaetano Arena è seriamente intenzionato a lasciare la casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore Gaetano ha spiegato perchè ha deciso di abbandonare lo show: "Non ce la faccio più. Nella mia testa, quello che dovevo vivere l’ho vissuto, quello che dovevo vedere l’ho visto", aggiungendo inoltre di non avere nessun rancore o rimpianto nei confronti dei sui coinquilini anzi, il concorrente è molto soddisfatto del percorso che ha avuto modo di fare assieme a loro.

Il concorrente ha inoltre dichiarato che ormai non ha più nulla da dare per lo show.

Successivamente le dichiarazioni del gieffino sono state commentate dai coinquilini che hanno espresso i loro pareri, alcuni anche molto commoventi, sulla decisione del loro compagno.

GF 16, Erica fortemente interessata a Gaetano

Sembra quindi che il concorrente Gaetano Arena abbia ormai deciso di andarsene definitivamente al reality show. ciò nonostante la compagna Erica Piamonte potrebbe ancora convincerlo a cambiare idea.

Anche se il napoletano ha sempre avuto un certo interesse per la compagna Martina Nasoni, Erica non ha mai perso la speranza di conquistare il gieffino, confidando alle sue compagne di avere una cotta per lui. Proprio di recente infatti Erica e Gaetano hanno vissuto dei momenti molto passionevoli insieme che non sono passati di certo inosservati ai fan del reality show, come la frase del napoletano "Sono totalmente pazzo di te" nei confronti della Piamonte.

Insomma Gaetano Arena sembra convito ormai a lasciare lo show. Per scoprire come andrà realmente a finire la vicenda del gieffrino, non ci resta che attendere i prossimi svolgimenti all'interno della casa più spiata d'Italia.