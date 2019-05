Prosegue l'avventura degli inquilini rimasti all'interno della casa più spiata d'Italia. Durante questa sedicesima edizione del Grande Fratello abbiamo già assistito a vari colpi di scena e sembrano non voler terminare. Vi sono stati infatti vari litigi tra i coinquilini, come tra Kikò e Gianmarco oppure le varie discussioni tra Francesca De Andrè e Mila Suarez che nell'ultima puntata è stata eliminata dal Reality Show.

Di recente Valentina Vignali e Gaetano Arena hanno discusso proprio sul sistema delle nomination e l'eliminazione dei concorrenti. I due hanno dato vita ad una conversazione che non è di certo passata inosservata al pubblico da casa.

Valentina Vignali e Gaetano Arena sospettano del televoto

Lunedì 20 maggio ci sarà come di consueto l'appuntamento settimanale del Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso. In questa puntata scopriremo chi tra Erica, Gaetano, Serena e Michael, abbandonerà definitivamente il reality show.

Grande Fratello 16: Valentina e Gaetano credono che il televoto sia truccato

Qualche ora fa, i due inquilini Valentina Vignali e Gaetano Arena hanno dato vita ad un'interessante conversazione riguardo appunto a chi verrà eliminato questo lunedì. Gaetano, a rischio eliminazione, ha cominciato a supporre che Erica e Serena non verranno eliminate rispettivamente perché Erica è una bella ragazza, mentre Serena ha una particolare storia di vita. "Ma secondo te loro non hanno nessun potere decisionale?", risponde la Vignali a Gaetano, in quanto lei insinua che è la produzione che decide chi mandare a casa.

Gaetano crede alle parole della cestista replicando tale supposizione. Successivamente chiude la discussione con la ventisettenne affermando che sarà proprio lui ad essere eliminato questa volta.

GF 16: accuse serie da parte di Valentina e Gaetano

Gli ultimi argomenti di cui si discute all'interno della casa del Grande Fratello non sono passati di certo inosservati al pubblico da casa, ultimamente più attento del solito ai discorsi degli inquilini.

Precedentemente infatti, molti insinuavano che Gennaro avesse un auricolare datogli proprio dalla produzione del reality show. Anche le affermazioni di Valentina a Gaetano sono piuttosto forti e sicuramente non saranno passate inosservate nonostante la discussione sia stata fatta a bassa voce, ma comunque ascoltabile. Durante la puntata che andrà in onda lunedì l'argomento potrebbe saltare fuori e creare scompiglio all'interno della casa.

Sono soltanto ipotesi quelle dei due inquilini, ciò nonostante il pubblico non la prenderebbe affatto bene se il sistema del televoto fosse veramente truccato dalla produzione, andando a mettere in dubbio dunque l'attendibilità del programma.