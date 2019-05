Ieri sera è andata in onda la terzultima puntata del Grande Fratello 16 e, come sempre, ne sono accadute di tutti i colori. Piuttosto movimentato l'atteso confronto tra Francesca De André e il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Quest'ultimo ha chiarito la sua posizione riguardo al suo presunto tradimento con un'altra donna.

"Parla con me. Mi hai tradito oppure no?" ha chiesto la De André al suo ex fidanzato. "Ti prometto che ti racconterò tutto quanto per filo e per segno, ma non davanti alle telecamere. Ho fatto un errore, ma è tutto un complotto" ha risposto il ragazzo. Nella casa è entrata l'amica Veronica che ha raccontato la sua versione alla De André.

Interviene Gennaro Lillio e Barbara caccia Giorgio fuori dalla casa

"E' tutto certo. Lui ti ha tradito e basta.

Barbara D'Urso va su tutte le furie e manda via Giorgio Tambellini

Terminamola qui, tu meriti di meglio. Non trasformarti in una barzelletta per l'Italia per un uomo come lui" ha detto Veronica a Francesca De André, cercando di confortarla. E' intervenuto anche il suo 'pretendente' Gennaro Lillio che ha detto: "E' tutto così chiaro. Credo che le parole della tua amica Veronica valgano più di ogni altra cosa". Dopo un acceso scontro e parole forti, Giorgio Tambellini ha abbracciato la sua ex De André in modo un po' troppo provocante, facendo andare su tutte le furie Barbara D'Urso.

"Esci fuori dalla casa, vai vai vai!" ha sbottato la conduttrice cacciando Giorgio dalla casa. "Io sono scioccata per come si è comportato!" ha tuonato infine la D'Urso. Insomma, un confronto riuscito piuttosto male quello tra la De André e il suo ex fidanzato che ha fatto discutere anche il web.

I commenti su Twitter contro Barbara D'Urso

Alcuni utenti di Twitter hanno commentato negativamente Barbara D'Urso per come ha gestito il confronto tra la De André e il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini.

"Sei scioccata ed arrabbiata perché sei stata quasi sgamata. Tutto è gestito da voi e Giorgio e la De André lo hanno fatto capire, perché si parlavano nelle orecchie e ridevano e tu furbescamente l'hai sbattuto fuori" ha scritto un utente. "Mah... Barbara che si toglie la giacca con rabbia e furia per Francesca quando alla fine è stata lei stessa ad organizzare la sceneggiata" ha commentato un altro, rimarcando il fatto che (a suo modo di vedere ovviamente) è tutto un teatrino creato dalla conduttrice per l'audience.

"Assurdo! Francesca parte di testa e Barbara caccia fuori lui? Barbara dai tu sei pagata dai De André" ha scritto un altro facendo notare che Carmelita stesse proteggendo palesemente la nipote di Faber. Qualcuno però ha aggiunto che Giorgio Tambellini non andava nemmeno fatto entrare in casa o cacciato immediatamente per i modi aggressivi e violenti che ha mostrato.

"Io sono shoccata per come si è comportato". @carmelitadurso, Giorgio non andava fatto nemmeno entrare o almeno bloccato e fatto uscire subito, visti i modi aggressivi che ha mostrato. #GF16 — Francesco Canino (@fraversion) 27 maggio 2019

#GF16 assurdo.... Francesca je parte di testa e @carmelitadurso caccia lui???? Barbara sei pagata dai de Andrè pic.twitter.com/aC80f2wNXU — Pamela Miliani (@Sbirulinacbr600) 27 maggio 2019

Mauh !! Barbara che toglie la giacca con rabbia e furia per Francesca quando alla fine è stata lei stessa ad organizzare questa sceneggiata..😑😑 #GF16 pic.twitter.com/J8ii5MgjcO — Antonio (@Antonio53852152) 27 maggio 2019