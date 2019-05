Oggi 27 maggio in prima serata su Canale 5, andrà in onda l'ottava puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso giunto alla sedicesima edizione. Coadiuvata in studio dai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, la conduttrice leggerà il verdetto del televoto che vede questa settimana a rischio eliminazione Michael Terlizzi, Martina Nasoni e Serena Rutelli. Stando alle anticipazioni, nella diretta di questa sera, verrà decretato anche il primo finalista di questa edizione, anche se non è chiaro con quale meccanismo questo avverrà.

Si tornerà a parlare ancora una volta di Francesca De Andrè e del suo rapporto con Gennaro Lillio, dopo la violenta discussione avvenuta in settimana.

Grande Fratello, anticipazioni ottava puntata: a rischio eliminazione Michael, Serena e Martina

Mancano ancora alcune settimane alla conclusione di questa sedicesima edizione del Grande Fratello che, stando agli spoiler, dovrebbe terminare il prossimo 10 giugno. Tre concorrenti questa settimana potrebbero perdere l'opportunità di aggiudicarsi il montepremi finale.

Michael Terlizzi a rischio eliminazione.

In nomination, infatti vi sono: Michael, Serena e Martina. Terlizzi, con i suoi modi gentili e il carattere schivo, ha conquistato il pubblico da casa, ma anche Serena e Martina, con le loro storie passate, hanno appassionato e commosso i telespettatori. Difficile quindi fare un pronostico e solo nel corso della puntata di oggi 27 maggio, si scoprirà chi tra loro tre, dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

Grande Fratello 16, puntata del 27 maggio: si decreterà il primo finalista

Anche se mancano ancora diversi giorni al termine del reality, oggi 27 maggio, in diretta tv, Barbara D'Urso annuncerà il nome del primo finalista.

Non è ancora dato sapere come avverrà la scelta, se attraverso un meccanismo a catena come successo in passate edizioni o con altri metodi. In attesa di scoprire l'identità del finalista, questa sera si dovrebbe tornare a parlare anche di Francesca e Gennaro. Stando agli spoiler infatti, Barbara D'Urso metterà a confronto i due ragazzi sul loro rapporto, che proprio non si può definire di amicizia, come sempre sostenuto da loro. Dopo l'accesa discussione avvenuta nel corso della settimana, i due ragazzi si sono riavvicinati, segno tangibile dell'attrazione che c'è tra loro.

Messe in secondo piano le ingiurie e le parolacce che si sono rivolti, Gennaro e Francesca sembrano ad un passo dal cedere alla passione e, questa sera, verranno messi alle strette proprio dalla conduttrice, decisa a capire realmente la natura del loro rapporto.

Questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello 16 in onda oggi 27 maggio su Canale 5 a partire dalle 21:25, dove scopriremo il nome del prossimo concorrente eliminato e il primo finalista di questa edizione.