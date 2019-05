Minuti concitati al Grande Fratello, dopo l'entrata in casa di Giorgio, il fidanzato di Francesca De Andrè, accusato di averla tradita con una misteriosa mora. Il ragazzo, molto agitato, ha voluto incontrare di persona la sua ragazza per spiegarle come sono andate davvero le cose.

Pubblicità

Pubblicità

L'atmosfera si è fatta subito pesante, con una De Andrè in cerca disperata di quelle spiegazioni che non sono mai avvenute. Giorgio infatti non ha voluto sbottonarsi, promettendo a Francesca di dirle tutto una volta fuori dalla Casa. Successivamente però, il giovane ha ammesso il tradimento, lasciando la De Andrè sbigottita. Ad intervenire, Barbara D'Urso.

'Giorgio vai fuori': le parole concitate di Barbara D'Urso al Grande Fratello

Durante lo scontro tra Francesca e Giorgio, ci sono stati degli 'avvicinamenti' che non sono affatto piaciuti a Barbara D'Urso.

Grande Fratello 16: Giorgio e Francesca, acceso confronto in diretta tv

La conduttrice ha invitato il ragazzo a non stringere le mani sul volto della De Andrè, che ha subito assicurato di non essersi sentita aggredita. Gli animi però non si sono affatto placati, in particolar modo dopo l'entrata dell'amica di Francesca, in possesso dell'audio che proverebbe il tradimento di Giorgio. Data la tensione altissima, Barbara D'Urso ha fatto uscire Giorgio dalla casa del GF, non nascondendo la sua preoccupazione.

Nonostante le parole di Giorgio, Francesca ha cercato in ogni modo di trovare una spiegazione plausibile, cercando una disperata risposta negli occhi del suo fidanzato, che ha continuato a sostenere versioni differenti rispetto il presunto tradimento. Giorgio ha poi aggiunto di essere rimasto vittima di un complotto, forse per garantire l'audience serale.

Pubblicità

Francesca De Andrè disperata dopo il confronto di Giorgio al GF 16

Una volta che Giorgio è uscito dalla Casa, Francesca è corsa in giardino a fumare una sigaretta, nel vano tentativo di calmarsi. Barbara D'Urso si è quindi collegata in diretta con lei, esprimendo il suo pensiero. ''Francesca ascoltami bene'', ha detto la conduttrice. ''Devi credere al fatto che ti ha tradito, non meriti di passare una serata di m... per lui''. Davanti a tanta sicurezza, Francesca sembra essersi poi convinta dell'effettivo comportamento poco coerente e sincero del suo (ex?) fidanzato, tornando dai suoi compagni di reality e trovando il sostegno di Gennaro

Dopo i gossip su un presunto tradimento, Giorgio entra in casa per un confronto definitivo. #GF16 pic.twitter.com/GVD84unvbV — Grande Fratello (@GrandeFratello) 27 maggio 2019

''Mi sta venendo caldo, scusatemi'', ha poi proseguito la D'Urso, molto alterata per il comportamento tenuto da Giorgio durante il confronto con Francesca nella Casa del Grande Fratello 16.

Senza dubbio, si tornerà a parlare della spinosa vicenda, che pare riservare ancora interessanti ed inaspettati retroscena. Staremo a vedere