La sedicesima edizione del Grande Fratello sicuramente non verrà ricordata per i rapporti idilliaci tra i concorrenti in gara. I litigi sono all'ordine del giorno e basta davvero poco tempo a far salire la tensione. Mila Suarez, a causa della convivenza difficile con alcuni dei suoi coinquilini, era arrivata al punto di voler uscire dal gioco.

La modella marocchina durante una chiacchierata confidenziale con Serena Rutelli con la quale ha stretto un buon rapporto ha confessato di essere andata in crisi: "Non so se voglio continuare il reality".

La gieffina ha spiegato alla sua amica di essersi presa del tempo per decidere cosa fare o meno sulla sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia.

Certamente la ragazza è sembrata turbata da alcuni eventi. Appena varcata la porta rossa la ragazza ha parlato per buona parte del tempo del suo ex fidanzato Alex Belli, tanto che la produzione ha deciso di farla confrontare sia con Delia Duran che con l'attore. A complicare il percorso di Mila sembra essere la presenza di Francesca De Andrè, le due coinquiline più volte hanno dato luogo a dei due duri scontri.

Infine, la Suarez se prima poteva contare sul sostegno di Gennaro Lillio dopo la discussione i due sembrano essersi allontanati.

A quanto pare la decisione di Mila Suarez, ovvero di abbandonare il Grande Fratello, è stata solamente accarezzata per poco tempo. La bella italo-marocchina nel corso della chiacchierata con Serena ha anche ammesso che non vale la pena lasciare tutto solamente per qualche persona: "Io mi sono mostrata senza portare delle maschere e vorrei continuare, anche se per me ogni giorno è più dura del solito".

Gennaro Lillio e Mila: sempre più distanti

Gennaro Lillio e Mila Suarez sembravano avere una perfetta sintonia, ma la loro affinità è andata sgretolandosi per via di un gioco. Prima della diretta di lunedì i coinquilini hanno inscenato una sfilata di moda in vero stile Uomini e Donne, dove i ragazzi sono stati giudici e le donne modelle. Gennaro durante la sfilata ha assegnato un 9 a tutte le gieffine, deludendo la Suarez. Tra i due al termine del gioco c'è stato un confronto che sembra averli allontanati almeno per il momento anche perché il modello di Pozzuoli sembra aver perso la testa per Francesca De Andrè.

Francesca De Andrè stuzzica la Suarez: le due si contengono Gennaro

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sembrano essere molto vicini, proprio questo sembra essere il motivo dell'ennesima frecciatina tra la figlia di Cristiano De Andrè e Mila Suarez. In tutti i modi Francesca giorno dopo giorno cerca di stuzzicare la sua inquilina, ma lei sembra non cadere nel tranello. Al contrario la modella sempre nel corso di una chiacchierata con Serena Rutelli, ha attaccato duramente Gennaro definendolo poco uomo: "Mi ha usato".