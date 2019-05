Meghan Markle ed il Principe Harry sono diventati genitori. La casa reale nel primo pomeriggio ha affermato che l'ex attrice di Hollywood era entrata in travaglio questa mattina, smentendo di fatto le notizie legate ad un presunto parto già avvenuto. Nonostante la notizia sul travaglio fosse arrivata solamente nel pomeriggio di oggi, il primogenito dei duchi del Sussex era già venuto alla luce nelle prime ore del 6 maggio. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della coppia: "It's a boy".

Harry e Meghan: è nato il primogenito ed è un maschietto

Meghan aveva pianificato un parto in casa. Al contrario di sua cognata Kate Middleton, in totale accordo con suo marito ha deciso di non mostrare nessuna foto del nascituro. In seguito all'annuncio del lieto evento è stato svelato che il Royal Baby è un maschietto, pesa 3kg 260 grammi ed è nato alle ore 5,26. Accanto alla Duchessa del Sussex, oltre al Principe Harry, al momento del parto c'era la madre Doria Ragland, arrivata dagli Stati Uniti qualche giorno fa, e una ginecologa.

Pubblicità

Anche in questo il protocollo reale è stato stravolto: la Markle ha scelto di non essere seguita dallo staff di corte.

La nascita del Baby Sussex è qualcosa di davvero straordinario visto che, per la prima volta, un reale inglese avrà sangue afroamericano nelle vene. Inoltre, si mormora che possa avere la doppia cittadinanza. Per quanto riguarda il suo titolo nobiliare, sarà un Lord ma in linea di successione sarà solamente il settimo. Per quanto riguarda il nome del bambino, invece, al momento rimane ignoto.

Tutti avevano ipotizzato un fiocco rosa per via della gaffe di Serena Williams durante il baby shower; per questo motivo molti scommettitori avevano puntato su dei nomi femminili, tra cui Allegra che era gettonatissimo. Vista la sorpresa sul bambino maschio, i principali nomi accostati al piccolo per via della tradizione sono: James, Edward, Philips, Charles o Fredrick. Dunque, dopo la nascita non resta che attendere la prima foto ufficiale del Royal Baby.

Pubblicità

Le prime parole del Principe Harry

Il Principe Harry e la sua consorte riescono davvero a fatica a trattenere la gioia per essere diventati genitori. Quella che è stata denominata la 'gravidanza più lunga del secolo' sta appassionando tantissime persone e non solo i sudditi di Sua Maestà. Dopo l'annuncio pubblicato su Instagram, Harry ha parlato con la stampa americana: "Sono felice di annunciare che Meghan e io abbiamo avuto un bambino questa mattina".

Pubblicità

Il Principe si è detto al settimo cielo per il lieto evento ed ha dichiarato di essere orgoglioso di sua moglie: "E' stata l'esperienza più meravigliosa che potessi immaginare". Infine, il duca del Sussex ha ringraziato tutti coloro che in questo periodo hanno mostrato il proprio affetto nei loro confronti.