La partecipazione di Suor Cristina all'interno di Ballando con le Stelle settimana dopo settimana continua a dividere e far discutere. Sono molte le persone famose, e non, che si schierano in favore o contro la presenza della religiosa. Tra questi Ivan Zazzaroni che, durante la puntata di Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele, ha avuto un nuovo faccia a faccia con la suora.

Il direttore del Corriere dello Sport e giudice di Ballando con le Stelle da qualche settimana a questa parte ormai porta avanti la sua personale 'battaglia' contro la religiosa.

Storie Italia, nuovo scontro tra Suor Cristina e Ivan Zazzaroni: 'Sei nel posto sbagliato'.

Il giudice, in particolare, non ha affatto gradito la registrazione di Suor Cristina in occasione della settimana Santa. Per chi l'avesse dimenticato, o si fosse perso la puntata trasmessa il sabato Santo, Maria Cristina Scuccia non si è esibita in diretta con il team Oradei. La coppia in gara ha, infatti, registrato la performance, poiché la religiosa era tornata in convento per dedicarsi agli appuntamenti pasquali. Nonostante la cosa fosse stata accolta dalla produzione, Ivan Zazzaroni, al momento del voto, ha preferito astenersi dal voto.

Secondo il giurato in un programma in diretta, non si sarebbero dovute mandare in onda delle registrazioni.

Oggi, durante l'ennesimo confronto tra i due protagonisti, Zazzaroni ha fatto un'affermazione che ha lasciato senza parole tutto il pubblico presente in studio e la stessa conduttrice. 'Sei nel posto sbagliato', queste le parole rivolte alla suora. Dal canto suo, la concorrente del dance show ha ribadito che la produzione, al momento del contratto, sapeva quale fosse stato il suo ruolo nel programma.

In seguito alle parole del giurato, Monica Setta si è scagliata contro Zazzaroni dando adito ad un nuovo botta e risposta. La giornalista ha accusato la giuria di fare discriminazione religiosa e Ivan ha risposto: 'Ti mi offendi. Ballando è una gara di coppia'. La Setta ha replicato nuovamente a Zazzaroni invitandolo a dimettersi nel caso non riuscisse ad accettare il cambiamento all'interno del programma.

A questo punto, per vedere come si comporterà Ivan Zazzaroni nei confronti di Suor Cristina, non resta che attendere la nuova puntata di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci.

Eleonora Daniele si schiera con Suor Cristina

Mentre Suor Cristina continua a dividere l'opinione pubblica, la conduttrice di Storie Italiane si è schierata dalla sua parte. Eleonora Daniele, dopo l'ennesimo attacco da parte di Ivan Zazzaroni, si è espressa così: 'Sei un simbolo. Molti giovani ti stanno guardando, sei un esempio per loro'. La partner di Stefano Oradei a malapena è riuscita a trattenere il suo entusiasmo e ha ammesso di essere molto felice se il suo messaggio riesce ad arrivare almeno ad una persona.

Come dichiarato da Suor Cristina in una recente intervista, in Brasile è normale vedere preti e suore sul palcoscenico.