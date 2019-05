Ieri 17 maggio l'attore Alberto Rossi ha compiuto i suoi 53 anni e si è trattato di un compleanno speciale in quanto è stato ospite nel programma condotto da Geppi Cucciari, 'Rai Pipol'. Rossi è molto amato dal pubblico ed è uno dei volti maschili più apprezzati dai milioni di telespettatori italiani.

L'attore detiene un record importante all'interno di Un posto in quanto dalla prima puntata andata in onda il 21 ottobre 1996 è presente nel cast della soap. Nella trasmissione presentata da Geppi Cucciari, Alberto Rossi ha avuto modo di parlare del suo rapporto con il personaggio di Michele Saviani, un giornalista definito per certi versi "pesante". L'attore ha spiegato di notare delle differenze con il proprio ruolo e ha voluto precisare che la famiglia Saviani sembra essere il "modello perfetto" ma non è proprio così: Silvia è figlia di Teresa che ha avuto una storia con un prete e Michele non è il padre di Rossella.

Alberto Rossi ha compiuto 53 anni

Inoltre Otello non è il padre di Silvia ma l'ultimo compagno di Teresa che, al momento, non è presente all'interno della soap opera in quanto ha deciso di lasciare la città di Napoli.

Un momento complicato per la famiglia del giornalista Saviani

Inoltre nel corso della chiacchierata, l'attore toscano ha ricordato il proprio esordio avvenuto con la partecipazione alla Serie TV, intitolata "I ragazzi del muretto" dopo essersi diplomato all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, il personaggio di Michele ha dovuto fare i conti con il carattere prepotente di Mimmo ed è rimasto infastidito dall'atteggiamento del ragazzo che ha iniziato a corteggiare Rossella. Il giornalista dimostrerà anche nelle prossime puntate la propria preoccupazione per quanto avvenuto e avrà intenzione di intervenire in merito alla questione.

La foto pubblicata su Instagram in compagnia di Geppi Cucciari

Alberto Rossi ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto in compagnia della collega Geppi Cucciari che gli ha regalato tante risate nel corso della puntata di Rai Pipol.

Questo è il post pubblicato dal protagonista di Un posto al sole: "E come al solito Geppi non sbaglia un colpo, grazie per questa fantastica ospitata, ti aspettiamo a Napoli". Non sono mancati i commenti di affetto delle fan nei confronti dell'attore che ha fatto i più sinceri auguri ad Alberto Rossi per il suo cinquantatreesimo compleanno. Recentemente, Alberto Rossi è intervenuto alla libreria Mondadori di piazza Vanvitelli dove ha avuto modo di parlare del libro scritto dall'amico Domeniantonio Minasi e intitolato "Il rosso e lo zenzero".