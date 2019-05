È finalmente tempo di scelte nel Trono Classico di Uomini e donne. Oggi 29 maggio andrà in onda su Canale 5 la puntata dedicata ad Angela Nasti, ancora alle prese con le ultime perplessità riguardanti i suoi corteggiatori Luca Daffrè e Alessio Campoli.

Pubblicità

Pubblicità

L'episodio verrà trasmesso nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:45, ovvero nell'orario tradizionalmente dedicato al dating show di Maria De Filippi. Nonostante i positivi riscontri delle scelte serali, andate in onda lo scorso febbraio, Mediaset ha deciso di tornare alle origini, pur con una gradita novità: per evitare la fuoriuscita di informazioni attraverso i social network, la tradizionale caduta di petali rossi avverrà in diretta. Come detto, oggi toccherà ad Angela, mentre domani sarà la volta di Andrea Zelletta, seguito venerdì da Giulia Cavaglia.

Uomini e donne anticipazioni: Luca dubbioso

Il profilo Instagram di Uomini e donne ha diffuso un breve video relativo alla villa di Angela Nasti, di cui si conosceranno gli sviluppi nella puntata odierna del Trono Classico.

Anticipazioni Uomini e donne: oggi in onda la scelta di Angela Nasti

La giovane avrà un duro confronto con Luca Daffrè, il quale affermerà: "Sono uscito dalla puntata, ho visto determinate cose". La tronista, che in questa occasione assumerà quasi il ruolo di corteggiatrice, metterà però subito le cose in chiaro: "E quindi? Sono i miei modi, anche al di fuori sono così. Non ti sta bene? Prendi e te ne vai". Inevitabile la reazione di Luca: "La villa servirà a me, per schiarirmi dei dubbi". Il dialogo verrà ascoltato da Alessio Campoli, che non potrà credere all'improvvisa inversione di rotta del suo rivale: "Per due puntate ha fatto l'innamorato e adesso ha i dubbi lui".

Pubblicità

Scelta Angela Nasti: Luca favorito

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla scelta di Angela Nasti confermano che in villa ci saranno nuove discussioni tra lei e i suoi corteggiatori Alessio e Luca. Quest'ultimo ammetterà di non gradire alcuni aspetti del comportamento della napoletana. Successivamente assisterà alla scena in cui lei si troverà in spa insieme ad Alessio, video che ha scatenato la grande ilarità del popolo dei social network.

Nelle scelte invernali di Teresa e colleghi, la spa non ha mai portato bene, dato che ogni corteggiatore ha subito poi il rifiuto della tronista o del tronista. Anche in questo caso, Alessio sarà destinato a subire lo stesso destino? I pronostici della vigilia, in effetti, conducono tutti verso Luca Daffrè soprattutto dopo le ultime puntate trasmesse su Canale 5: la scorsa settimana Angela è andata a Milano a riprendersi il suo corteggiatore, scambiando con lui diversi baci.

Pubblicità

Allo stesso tempo, la ragazza ha rifiutato di compiere il gesto romantico con Alessio, arrivando persino a definire quest'ultimo un 'ripiego'.