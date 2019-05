Va in onda oggi, 28 maggio, l'ultima puntata stagionale del Trono Over di Uomini e donne. Da domani, infatti, si passerà al Trono Classico con le scelte dei tronisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. Archiviata la positiva conoscenza di Gemma Galgani con Mario, l'appuntamento odierno ripartirà da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che continueranno a "pizzicarsi", lanciandosi pesanti accuse.

Ma dopo le brutte notizie ci sarà spazio anche per un epilogo piacevole che coinvolgerà Luisa e Salvio: la dama aveva deciso di abbandonare da sola il programma dopo che lui non si era detto pronto a seguirla. Adesso, però, sembra che le cose siano cambiate.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida ancora in lacrime

Il portale Witty Tv ha diffuso il video di anticipazioni di Uomini e Donne sulla puntata che verrà trasmessa oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: un nuovo litigio per Ida e Riccardo.

Innanzitutto si ripartirà da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, con quest'ultimo che affermerà: "Tu volevi solamente farmi pagare tutto quello che è successo nei mesi passati". La dama risponderà per le rime alle sue insinuazioni, sostenuta dall'amica Gemma Galgani, e alla fine scoppierà in un pianto liberatorio.

Riccardo, invece, chiederà di poter andare a fare un giro fuori per sbollire la rabbia. Le sue parole scateneranno l'ilarità del pubblico presente in studio e di Maria De Filippi.

Anche Tina Cipollari si divertirà nell'ascoltare questa richiesta, chiedendo al cavaliere pugliese di andare dal tabaccaio ad acquistare un pacchetto di caramelle. Alla fine, stando a quanto riportato da "Il Vicolo delle News", la coppia non giungerà ad un chiarimento: lui ammetterà di non essere innamorato e lei se ne andrà in lacrime.

Trono Over Uomini e Donne: Luisa e Salvio di nuovo insieme

Le anticipazioni di Uomini e Donne in merito alla registrazione effettuata il 21 maggio e in onda oggi su Canale 5 proseguono con Pasqualina e Antonio.

La simpatica coppia siederà al centro dello studio, dove lei confermerà l'intenzione di continuare a frequentarsi. Ma la dama preciserà: "Dormo da lui ma poi si vedrà, ci vuole ancora tempo, ci dobbiamo conoscere bene e a fondo".

La puntata proseguirà con l'ingresso di Luisa: Salvio le dirà di non volerla perdere, poiché rappresenta la storia più importante avuta negli ultimi sei mesi. Alla fine la coppia troverà il chiarimento e ballerà al centro dello studio, scambiandosi dei baci.

La stagione 2018/19 del Trono Over si concluderà con una bella notizia riguardante due ex protagonisti del programma: Luisa e Mauro avevano lasciato il parterre nel 2017 per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Questo pomeriggio racconteranno di essere ancora molto felici insieme e annunceranno di volersi sposare entro il prossimo anno.