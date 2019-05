Una pioggia di addii ha caratterizzato le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne, coinvolgendo anche alcuni dei protagonisti più amati dell'edizione 2018-19. Dopo l'annuncio di Roberta Di Padua, che ha precisato di volersi dedicare maggiormente al lavoro, nell'appuntamento dell'8 maggio sono stati Rocco Fredella e Michele Loprieno a giungere a medesima conclusione. Entrambi hanno ritenuto concluso il loro percorso televisivo anche se per ragioni diverse: il primo ha spiegato di avere vissuto una settimana difficile a causa del chiacchiericcio legato al suo interesse per serate ed eventi, il secondo invece ha rivelato di non divertirsi più, soprattutto dopo il confronto avuto con Armando.

Uomini e donne, Michele Loprieno conferma l'addio: 'Non mi diverto più'.

Ma davvero le loro decisioni appaiono definitive? Se per uno di loro le idee sembrano chiare, per l'altro potrebbe esserci ancora spazio per un ripensamento.

Uomini e donne: Loprieno non tornerà

I telespettatori sono rimasti stupiti dalla decisione di Michele Loprieno, che nella puntata di Uomini e donne ha annunciato di voler dire addio al programma. Nonostante la presenza di una dama giunta per conoscerlo, il cavaliere ha subito chiarito: "Non sto più bene qui, non mi diverto più, ho rivisto la puntata scorsa e non mi è piaciuto rivedermi, io non sono quello lì, vi ringrazio tutti e vado via".

Pubblicità

Il pubblico presente in studio ha espresso il suo dispiacere per tale decisione e lo stesso ha fatto Gianni Sperti, che ha invitato il cavaliere ad un ripensamento. Eppure, da ciò che sembra, difficilmente esso ci sarà. Dopo la registrazione effettuata il 1° maggio, Michele ha subito messo le cose in chiaro su Instagram, confermando il desiderio di porre fine al percorso televisivo. L'uomo ha spiegato di volersi dedicare al suo ristorante e di avere concluso l'esperienza in quanto non vi erano più presupposti per andare avanti. Ha quindi ringraziato la redazione e Maria De Filippi, oltre che i fan che non hanno smesso di sostenerlo.

Rocco Fredella forse aperto al ripensamento

Se Michele Lopriano è subito intervenuto su Instagram confermando la decisione di abbandonare il programma, lo stesso non è accaduto per Rocco Fredella. Nella puntata trasmessa ieri 8 maggio, l'ex spasimante di Gemma Galgani ha precisato di non avere trovato considerazione e amore nel dating show di Canale 5. Ha quindi aggiunto, tra le lacrime, di avere deciso di abbandonare. Ma se ne andrà davvero? In questo caso, il cavaliere non ha dato alcuna conferma su Instagram, dove continua ad aggiungere l'hashtag del Trono Over di Uomini e donne.

Pubblicità

Per lui dunque la strada per un ripensamento continua ad essere probabile così come per Roberta Di Padua, che stando ad alcuni rumors relativi alla registrazione effettuata l'8 maggio, sarebbe stata presente in studio dove avrebbe battibeccato con gli ospiti Pamela e Stefano.