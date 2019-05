Nella Casa del Grande Fratello 16, continua lo scontro tra Mila Suarez e Francesca De Andrè. È soprattutto quest'ultima a rivolgere costanti rimproveri alla collega, accusandola di averle rubato trucchi e sigarette ed esprimendo nei suoi confronti delle dichiarazioni abbastanza forti. E proprio questo atteggiamento polemico, è ritenuto eccessivo da molti telespettatori del Reality Show che nei social network non mancano di criticare la giovane De Andrè, accusandola di compiere dei veri e propri atti di bullismo.

Grande Fratello 16: un'amica di Mila Suarez denuncia Francesca De Andrè

Se da un lato i sostenitori della Suarez chiedono che vengano presi dei provvedimenti affinché la situazione non degeneri, dall'altro c'è chi ha deciso di correre ai ripari, agendo persino per vie legali. Ad annunciarlo, qualche ora fa, è stata proprio un'amica della marocchina che ha spiegato di essersi rivolta a chi di dovere per proteggere la concorrente del reality show.

Le dure dichiarazioni di Francesca De Andrè

Continuano a far discutere le affermazioni di Francesca De Andrè contro Mila Suarez all'interno della Casa del Grande Fratello 16.

Confrontandosi con Gaetano e Gennaro, la De Andrè qualche ora fa ha spiegato di avere prestato alcune sigarette alla co-inquilina che le aveva promesso di restituirgliele anche se poi non lo ha fatto. Non solo: ha aggiunto di avere visto sparire trucchi e abiti, che le sono stati presi senza autorizzazione. In precedenza, Francesca era stata ancora più pungente durante il confronto con Guendalina Canessa alla quale aveva così detto, riferendosi alla collega: "Le darei due sberle, ringraziasse che siamo qua dentro altrimenti mi girerei e le darei quattro ceffoni messi bene, deve imparare a rispondere".

Tale affermazione era arrivata come risposta del comportamento spesso indifferente della Suarez che preferisce non dare importanza al continuo scontro con la collega, evitando di risponderle per le rime.

La denuncia di un'amica di Mila

Davanti alle continue accuse di Francesca De Andrè contro l'ex fidanzata di Alex Belli, Sabrina ha deciso di prendere le difese di quest'ultima. Consapevole che non potrà essere Mila ad agire per vie legali, è stata proprio l'amica a rivolgersi a chi di dovere per fare in modo che questa spiacevole situazione abbia fine.

Sabrina ha spiegato nel suo profilo Instagram di voler porre fine al mobbing e agli atti di bullismo contro Mila Suarez e di avere deciso di intervenire al posto suo. Ha quindi precisato: "Francesca sta solo ed esclusivamente maltrattando Mila per la sua venale gelosia e come se non bastasse, ha lavorato per metterle tutto il gruppo contro, diffamandola giorno dopo giorno". Ha quindi aggiunto di non riuscire a comprendere come mai gli autori stiano permettendo tutto questo in diretta televisiva senza intervenire.

Un riscontro sulla questione potrebbe comunque arrivare nella diretta di lunedì 6 maggio, anche tenendo conto che la scorsa settimana Barbara d'Urso aveva chiaramente annunciato di non voler tollerare qualsiasi atto di bullismo tra i concorrenti.