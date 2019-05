Dopo il fermo di una settimana per via delle festività, oggi 3 maggio sarà trasmessa una nuova puntata di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Questa stagione è arrivata alla sua settima puntata e tutti i telespettatori continuano a seguire con interesse la trasmissione. Nelle scorse settimane si era scatenata una polemica non di poco conto per via di alcuni infortuni gravi avvenuti al Genodrome a causa del gioco dei rulli.

Replica Ciao Darwin, la settima puntata in streaming su Mediaset Play

Le puntate però ripartono adesso normalmente e questa sera vedremo la sfida tra Nati Vecchi contro i Finti Giovani. Chi non potesse assistere alla messa in onda, potrà rivedere la replica su Mediaset Play.

Dove rivedere le repliche di Ciao Darwin 8

Per tutti coloro che per un qualche motivo non potessero assistere alla messa in onda di Ciao Darwin di questa sera, è possibile rivedere la replica attraverso il sito online di Mediaset Play. In particolar modo, bisognerà accedere al sito web e registrarsi con le proprie credenziali, necessarie poi per gli accessi successivi.

Il servizio offerto dalla rete televisiva non ha nessun costo, per cui chiunque lo volesse può accedervi. Una volta avvenuta la registrazione, basterà cercare Ciao Darwin tra tutti i programmi presenti.

L'omonimo sito è presente anche sotto forma di applicazione per smartphone e tablet, sia con sistema operativo iOS che Android. Basterà recarsi su Play Store o App Store per scaricare l'app in questione. Le proprie trasmissioni preferite potranno essere così riviste in perfetta mobilità, quando si è fuori casa e in qualsiasi luogo lo si voglia.

Anticipazioni Ciao Darwin settima puntata

La settima puntata di Ciao Darwin vedrà lo scontro tra 'Nati vecchi' contro 'Finti giovani'. A capitanare i nati vecchi ci sarà l'ex concorrente del Grande Fratello Raffaello Tonon, per i finti giovani ci sarà invece l'ex protagonista del trono over Sossio Aruta. Al momento non si sa chi sarà madre natura di questa sera. Le due fazioni si sfideranno comunque nelle solite prove del dibattito, il Genodrome, il viaggio nel tempo, la prova di coraggio, la sfilata ed infine la prova finale della vasca.

Il pubblico presente in studio esprimerà la sua preferenza per l'una o per l'altra categoria e solo alla fine di tutte le sfide verrà decretato il vincitore.

Dopo i recenti avvenimenti che hanno visto concorrenti in gravi condizioni di salute a causa della prova dei rulli, non si sa se la trasmissione deciderà di eliminare questo passaggio e sostituirlo con un altro oppure la prova in questione continuerà ad esserci. Per scoprirlo non ci resta che attendere ancora alcune ore.