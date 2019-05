Le tante settimane lontano da casa iniziano a farsi sentire per Michael Terlizzi, giunto ad un passo dalla semifinale del Grande Fratello 16. Il concorrente nelle ultime ore ha vissuto dei momenti di sconforto, proprio pensando ai propri cari, di cui sente moltissimo la mancanza. Lui stesso lo ha ammesso, parlando con Kikò Nalli, che ha cercato di capire cosa stesse accadendo all'amico, riuscendo infine a spronarlo e a confortarlo con un abbraccio liberatorio.

Michael, che verrà ricordato forse come uno dei concorrenti più sensibili ed educati di questa edizione, ha rivelato di sentirsi quasi schiacciato all'interno di un contesto che lo ha isolato da tutti i suoi cari, come mai era avvenuto prima nella sua vita. Sebbene si fosse allontanato per diverso tempo dalla famiglia, in passato, aveva comunque avuto la possibilità di sentire la sorella e la mamma.

Lo sfogo di Michael Terlizzi: 'Non ce la faccio più'

Archiviate le discussioni riguardanti la sua presunta omosessualità, che per le prime puntate lo ha visto al centro delle discussioni nelle puntate serali, Michael Terlizzi si è messo nuovamente in mostra al Grande Fratello 16 per un'inaspettata crisi.

Grande Fratello 16: Michael Terlizzi in crisi

Allontanatosi dal resto del gruppo, il gieffino ha faticato a trattenere le lacrime, vivendo un momento di crisi. Kikò Nalli ha tentato di capire cosa stesse accadendo e, proprio a lui, Michael ha rivelato di trovarsi in una sorta di crollo emotivo: "Non ce la faccio, ti giuro, non sono un frignone, non so cosa mi succede. Mi sento schiacciato, ho 32 anni ma mi manca la mia famiglia". Il figlio di Franco ha precisato di avere solo dei pensieri negativi e di avere bisogno di un abbraccio da parte della madre o della sorella, di cui sente moltissimo la mancanza.

Tale affermazione potrebbe essere il punto di partenza della puntata di lunedì prossimo, durante la quale Barbara d'Urso potrebbe decidere di realizzare il desiderio del concorrente. In risposta alle sue parole, Kikò prima ha tentato di spronarlo e poi lo ha abbracciato, facendo ritrovare il sorriso al suo compagno di avventura.

Cristian Imparato: 'Il mio pensiero va a te'

La crisi vissuta da Michael Terlizzi all'interno della Casa del Grande Fratello 16 è stata notata anche da Cristian Imparato.

Nonostante gli screzi, i due gieffini avevano stretto anche una bella amicizia nelle poche settimane condivise nel programma, motivo per cui il giovane cantante sembrerebbe aver rivolto un pensiero a Michael affidandosi ai social network. Nel suo profilo Instagram, Imparato ha scritto: "Il mio pensiero va a te! A te che sei ancora per poco tempo distante da me, distante da ogni abbraccio e da ogni tipo di sfogo fatto insieme". Alla fine di tale dichiarazione, l'ex vincitore di "Io canto" ha aggiunto al post la lettera 'M', proprio come l'iniziale del nome di Michael, dunque probabilmente il pensiero era proprio riferito all'amico, anche se il ragazzo non ha mai risposto chiaramente ai commenti dei fan del Grande Fratello 16.