A poche settimane dall'ultima puntata, Francesca De Andrè continua ad essere la concorrente più chiacchierata di questa sedicesima edizione del Grande Fratello. Fin dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, la nipote di Faber si è trovata al centro di dinamiche discutibili, non rinunciando a raccontare dettagli scomodi della sua vita privata: come non ricordare i suoi litigi con Mila Suarez, che potrebbero avere anche delle conseguenze legali, o più di recente la scoperta del presunto tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini.

La puntata di lunedì scorso è stata particolarmente impegnativa per Francesca che, da allora, continua a vivere dei momenti di crisi, trovando conforto in alcuni dei suoi compagni di avventura. E proprio qualche ora fa, la gieffina si è sfogata e ha parlato del suo difficile passato e dell'ex fidanzato, ammettendo anche di non sentirsi affatto bene in un reality che la sta mettendo duramente alla prova.

Francesca De Andrè in crisi: 'Mi sento un mostro'

Dopo la scoperta del tradimento del fidanzato, Francesca si è abbandonata a lunghi sfoghi all'interno della Casa del Grande Fratello 16.

Grande Fratello 16: Francesca De Andrè in crisi

In varie occasioni ha dichiarato di sentirsi sola, aggiungendo di voler abbandonare prima del tempo il Reality Show. In un momento di sfogo con alcuni colleghi, infatti, la nipote di Faber ha rivelato di non stare bene: "Mi sento un mostro. Che vita di me... Voglio spegnermi. Che brutta sono". Ha anche espresso delle critiche nei confronti di Gennaro Lillo, che era stato al suo fianco nella diretta di lunedì quando lei aveva scoperto la frequentazione di Giorgio con una ragazza mora.

A quanto pare, però, il comportamento di Gennaro è stato diverso da quanto lei aveva immaginato. La De Andrè, infatti, ha ammesso di essere rimasta delusa anche da lui che non le è stato vicino nei momenti difficili. La gieffina ha anche aggiunto che per lei le vie di mezzo non esistono e lui le ha dimostrato di non essere davvero interessato.

Confessione al GF16: 'Dovevo sottopormi a perizia psichiatrica'

Oltre allo sfogo di cui si è resa protagonista al Grande Fratello 16, Francesca De Andrè ha anche raccontato dei particolari delicati della sua vita, di cui lo stesso Giorgio Tambellini era a conoscenza.

A colloquio con Kikò Nalli, la concorrente ha confessato che il suo ex sapeva che lei avrebbe dovuto sottoporsi ad una perizia psichiatrica. Ecco le sue parole: "Lui sa tante cose di me. Ha letto che avevo una perizia psichiatrica da fare. Di mezzo c’era anche mia madre in chat che mi ha scritto delle cose che tu non hai idea, tutta ubriaca, robe da film e Giorgio le ha lette". Nalli è rimasto stupito da una simile affermazione, rivelando che in effetti la vita dell'amica può essere definita una "tragedia".