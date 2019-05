Le puntate di Beautiful, probabilmente in onda in estate su Canale 5, riserveranno un'inaspettata inversione di rotta per molte delle trame principali. In seguito alla decisione di Steffy di dedicarsi a se stessa e a Kelly, il triangolo con Hope e Liam verrà accantonato: questi ultimi si sposeranno e vivranno insieme i mesi che li condurranno al parto della Logan, che avverrà nell'isola di Catalina. Nel frattempo, altri personaggi otterranno maggiore spazio negli episodi italiani.

Tra di essi Thorne e Katie, che sempre più uniti compieranno un passo molto importante per la loro vita e quella di Will. I due decideranno di sposarsi e allo stesso tempo di intraprendere una dolorosa battaglia legale per la custodia esclusiva del bambino. Il comportamento tenuto da Bill con Liam e Wyatt, oltre che il poco tempo trascorso dall'ex marito con Will, faranno capire alla Logan di dover mettere al sicuro il futuro del figlio, per evitare che il padre possa in qualche modo fargli del male.

Anticipazioni Beautiful: Katie e Thorne presto sposi

A pochi mesi dalla fine della relazione con Wyatt, Katie deciderà di andare avanti con la sua vita formando una famiglia insieme a Thorne. Stando a quanto rivelano le anticipazioni di Beautiful, Forrester sarà entusiasta di poter crescere Will vicino alla Logan, ritrovando quel ruolo di padre perso con la morte di Alexandria. La decisione di pronunciare i voti sarà anche anche una conseguenza della battaglia legale intrapresa da Katie per chiedere la tutela esclusiva di Will.

Sebbene il tempo che il bambino potrà trascorrere con il padre non venga messo in discussione, la Logan vorrà tuttavia assicurarsi che l'ex marito non possa ripetere gli errori che già hanno sconvolto la vita di Liam e Wyatt. L'idea di formare una famiglia insieme a Thorne potrebbe rappresentare un punto a suo favore, poiché in questo modo il bambino dovrebbe avere la giusta stabilità.

Trame italiane Beautiful: a sorpresa Brooke sostiene Bill

Le anticipazioni italiane di Beautiful rivelano che la battaglia legale tra Katie e Bill coinvolgerà anche altri membri della famiglia.

Ridge scenderà subito in difesa dell'ex fidanzata e di Thorne (al quale farà anche da testimone), pensando che lo Spencer debba essere privato di parte dei suoi diritti. Ben diversa sarà la reazione di Brooke, che a sorpresa non sosterrà la sorella. La madre di Hope si dirà convinta che Bill non meriti un simile provvedimento e che alla fine dei conti non sia un padre tanto inadeguato. Queste diverse vedute non resteranno prive di conseguenze: se da un lato Ridge tenterà persino di corrompere il giudice (un suo vecchio amico dell'università), dall'altro Brooke si avvicinerà all'ex marito, il quale a sua volta tornerà a rivivere dei sentimenti in parte dimenticati.