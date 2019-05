Ieri sera, lunedì 20 maggio, è stata trasmessa in prime time su Canale 5 la settima diretta serale del Grande Fratello Nip, condotto da Barbara D'Urso, nel corso della quale è stato eliminato Gaetano Arena. Gran parte della puntata è stata dedicata alla fine della relazione fra Francesca De André ed il suo fidanzato. Inoltre ampio spazio è stato riservato a Valentina Vignali, all'ingresso in casa di Vladimir Luxuria e alle nuove nomination.

Le foto del fidanzato di Francesca

La settima puntata del Grande Fratello è iniziata con i saluti di Barbara D'Urso e con l'ingresso in studio dei due opinionisti dello show, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Subito dopo ha avuto inizio l'ampio spazio dedicato al triangolo formato da Francesca De André, Gennaro Lillio e Giorgio Tambellini. Nella circostanza Barbara D'Urso ha mostrato alla ragazza le foto del presunto tradimento del suo fidanzato.

Barbara D'Urso al Grande Fratello - programma

Le immagini in questione, infatti, mostravano chiaramente Giorgio in compagnia di una giovane donna mora in un locale mentre si abbracciavano e si baciavano. Nonostante la visione delle foto, però, Francesca inizialmente non ha creduto pienamente alla veridicità del tradimento di Giorgio ed ha annunciato a Barbara di voler lasciare il reality per sistemare la situazione col suo fidanzato lontano dalle telecamere. A questo punto la conduttrice ha fatto entrare in casa sua sorella Fabrizia che ha spiegato a Francesca di aver sentito anche un audio di Giorgio in cui confermava il tradimento.

Poco dopo Fabrizia ha anche mostrato a Francesca il post con cui il suo fidanzato ha annunciato a tutti di voler interrompere la loro relazione e di volersi prendere un po' di tempo per riflettere. Una presa di posizione che ha lasciato senza fiato la De André. Quest'ultima non ha trattenuto le lacrime ed ha compreso che, forse, Giorgio non meritava la sua fiducia.

Le sorprese per Serena

Chiuso il 'capitolo' Francesca De André, la conduttrice ha affrontato il tema legato alla presunta infatuazione di Valentina Vignali nei confronti di Daniele.

La discussione si è nuovamente accesa con Francesca, Valentina ed Erica che hanno preso di mira Martina per un bacio troppo 'focoso' con Gennaro. Subito dopo Barbara D'Urso ha annunciato l'eliminazione di Gaetano Arena al termine della 'ballottaggio' finale in studio con Michael Terlizzi. In precedenza si erano salvate Erica Piamonte e Serena Rutelli. A seguire Barbara D'Urso ha sorpreso ed emozionato Serena Rutelli facendole incontrare il suo fidanzato in studio.

Nella seconda parte della puntata c'è stato l'ingresso di Vladimir Luxuria che resterà in casa per alcuni giorni in qualità di ospite. Finale di puntata dedicato alle nomination con Serena, Michael e Martina che si giocheranno la permanenza nella casa più spiata d'Italia al televoto.