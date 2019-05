Lunedì 13 maggio avrà inizio l'ultima settimana in compagnia della terza stagione della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Non mancano i colpi di scena all'interno del prodotto televisivo ed è risultato evidente il legame del pubblico nei confronti di questa soap opera che, con il passare dei primi mesi, ha aumentato il livello degli ascolti.

Questo dato dimostra quanto i fan si siano affezionati alla trama de Il paradiso delle signore e questo è stato il motivo principale grazie al quale è potuta avvenire la riconferma per la quarta stagione. Nel periodo di Pasqua è stata annunciata questa novità dopo che il pubblico aveva dato per certo il mancato prosieguo. Le puntate della prossima stagione verranno ridotte e il settimanale 'Tv sorrisi e canzoni' ha svelato le principali curiosità in merito al prodotto televisivo.

La felicità dell'attore Alessandro Tersigni sulla sua pagina di Instagram

La concentrazione è stata posta intorno agli attori confermati per la prossima annata che hanno un ruolo di rilievo nella soap opera. Tra questi spicca il nome di Alessandro Tersigni la cui permanenza è certa e questa notizia può rendere felice il pubblico che non può fare a meno della presenza di Vittorio. Quest'ultimo è stato l'unico personaggio delle precedenti stagioni a rimanere, lo stesso discorso vale per Alice Torriani che, già nella seconda stagione, ha vestito i panni di Andreina Mandelli.

La conferma di altri due attori

Sui social Alessandro Tersigni non ha perso occasione per sottolineare la propria felicità in merito alla riconferma de Il paradiso delle signore che si è rivelata una soap opera vincente. Ciò ha dimostrato che è stato azzeccato l'esperimento di far mutare una Serie TV in una soap. Lo stesso discorso vale per Vanessa Gravina in merito alla quale c'è una certezza sulla sua presenza. L'attrice veste i panni della contessa Adelaide e, nel corso di questi mesi, ha sottolineato con questo personaggio che ha fatto sempre più suo.

La Gravina si è sempre schierata a favore di una riconferma del prodotto televisivo in quanto gli ascolti, al di là degli inizi complicati, si sono sempre rivelati al di sopra delle aspettative. Non si può dimenticare che il settimanale Tv sorrisi e canzoni ha confermato la partecipazione a Il paradiso delle signore 4 dell'attore Roberto Farnesi che veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri, alle prese con i tanti ostacoli presenti nella sua esistenza.