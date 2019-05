Rocco Fredella torna a far parlare di sé a pochi giorni l'addio al trono over di Uomini e donne. Oggi l'uomo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne per spiegare i motivi che l'hanno spinto a prendere questa decisione.

Gossip Uomini e Donne: Rocco ha gravi problemi economici

Durante l'intervista, Rocco ha rivelato di essere andato a trovare sua madre che non vedeva da molto tempo. Il cavaliere, infatti, ha avvertito il desiderio di trovare una donna dopo essere stato alcuni giorni con lei.

Uomini e Donne, Rocco Fredella lascia Trono Over: 'Gemma Galgani è l'artefice'

A tal proposito, Fredella ha detto di soffrire moltissimo la solitudine, visto che è solo da troppi anni. Inoltre ha raccontato di aver avuto solo storielle senza importanza, tanto da avere intenzione di innamorarsi. Infatti è alla ricerca di una persona seria, con la quale trascorrere serate a guardare un film sul divano o a fare la spesa, piuttosto che in discoteca con qualche donna sconosciuta.

Ma la ricerca di un donna non è solo l'unico motivo che l'hanno portato ad abbandonare il trono over di Uomini e Donne.

Rocco ha confidato di aver perso il lavoro, tanto da avere delle gravi difficoltà economiche. Le serate e gli eventi non gli bastano più per vivere una vita normale, tanto da essere stato molto male negli ultimi tempi fino a scoppiare a piangere in occasione del suo ritiro dal programma di Maria.

Uomini e Donne - trono over: Fredella accusa Gemma del suo abbandono

In seguito Rocco Fredella ha parlato di Gemma Galgani, una delle dame più famose del trono over.

Nel dettaglio, il piastrellista ha riferito che l'artefice della sua uscita è stata lei. A tal proposito ha confessato di essere andato in trasmissione perché realmente interessato alla dama di Torino, tanto che sperava di uscire dalla contesto televisivo insieme a lei. Inoltre ambiva ad unire le loro vite, magari con la convivenza, tanto da aver tentato di accelerare un po' le cose. Dopodiché ha cercato di farle vivere la favola al Castello per convincerla delle sue reali intenzioni. Peccato che Gemma non si sia mai lasciata andare.

Rocco sogna di innamorarsi e ringrazia il programma

Dopo il rifiuto della Galgani, Rocco ha tentato di fare nuove conoscenze sebbene non si siano tramutate in qualcosa di più concreto. A tal proposito, ha detto di essere uscito con Luisa, che purtroppo abita lontano da lui e Monia, con la quale ha trascorso solo una bella serata. Oggi, dichiara di avere bisogno di una dama che le dica almeno una volta 'Amore mi manchi'. Infatti sognava di uscire da Uomini e Donne mano nella mano con una donna pazzo d'amore.

Tuttavia, Rocco ha dichiarato che il programma di Maria De Filippi gli ha regalato forti emozioni, tanto da essere stato considerato come uno di famiglia. Poi ha detto che rivivrebbe tutti i momenti di gioia e di rabbia, tranne il Castello dove avrebbe voluto un finale diverso. Infine ha voluto lanciare una nuova frecciatina velenosa contro Gemma, accusandola di averlo distrutto a suo vantaggio.