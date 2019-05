Le Stories al vetriolo su Instagram non lasciavano adito a dubbi. La relazione tra Stefano Torrese e Pamela Barretta si è incrinata proprio quando tutto sembrava procedere a gonfie vele. L’anello regalato e il programmato incontro con i figli per suggellare un amore nato, tra alti e bassi, negli studi televisivi di Uomini e donne. Per uno scherzo del destino la love story si è incrinata dove tutto è iniziato. Stefano e Pamela erano tornati in trasmissione in occasione della registrazione di mercoledì pomeriggio del trono over e non per annunciare che il loro rapporto era in crisi.

Da sinistra Pamela Barretta, Stefano Torrese e Roberta Di Padua

Come riferito da Isa e Chia la coppia ha riferito che tutto procedeva per il meglio e che avevano compiuto passi importanti anche con le rispettive famiglie. In buona sostanza sembravano essersi create le premesse per compiere il grandi passo.

A gettare un’ombra su quella che sembrava una storia a lieto fine ci ha pensato Roberta Di Padua che ha mostrato a Gianni alcuni messaggi compromettenti del quarantunenne. Rabbiosa la reazione della pugliese che ha lasciato lo studio in lacrime ed inveendo contro il fidanzato.

Pubblicità

Pamela e Stefano in trasmissione per raccontare la loro love story

La relazione tra Stefano Torrese e Pamela Barretta era decollata lontana dalle telecamere di Uomini e Donne dopo che in studio la coppia era stata protagonista di accese liti e incomprensioni. La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che fino all’altro ieri la coppia ancora si scambiava dolci dediche. Un rapporto che sembrava solido con i due ex protagonisti del trono over che erano stati indicati come possibili protagonisti della nuova edizione di Temptation Island.

Mercoledì 9 maggio Pamela e Stefano sono rientrati nello studio del people show per raccontare le loro emozioni.

Nello specifico la dama pugliese ha spiegato che con Stefano si trova benissimo e che il cavaliere le aveva anche regalato un anello. Inoltre la Barretta ha riferito che il giorno dopo ci sarebbe stato l’incontro tra i rispettivi figli. Nella conversazione è intervenuta Roberta Di Padua che ha mostrato dei messaggi che aveva scambiato con Torrese quando quest’ultimo era già impegnato con Pamela.

Pubblicità

La segnalazione della Di Padua, la dama pugliese lascia lo studio in lacrime

Nel corso dell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne Roberta aveva annunciato di voler lasciare la trasmissione per impegni di lavoro. A sorpresa la trentasettenne è tornata in trasmissione ed ha prima discusso con Riccardo Guarnieri, che ha deciso di tornare a corteggiare Ida Platano, e poi ha mostrato a Gianni Sperti alcuni messaggi compromettenti che le erano stati inviati da Stefano Torrese.

Pubblicità

Non si è fatta attendere la reazione di Pamela Barretta che ha lanciato l’anello in faccia a Stefano ed ha inveito contro di lui prima di lasciare lo studio in lacrime. Maria De Filippi ha provato a far cambiare idea alla dama pugliese mentre dal pubblico in studio non sono mancate critiche nei confronti della Di Padua.