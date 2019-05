Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Raiuno "Il Paradiso delle Signore". Siccome la Serie Tv volge ormai al termine, nelle prossime puntate molti nodi verranno al pettine e, inevitabilmente, si susseguiranno colpi di scena e sorprese per il pubblico.

Con la conclusione di questa terza stagione, la produzione televisiva rinnova l'appuntamento con i telespettatori al prossimo autunno, quando andranno in onda i nuovi episodi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata del 14 maggio.

Intanto, durante la puntata di domani, 14 maggio, la signora Amato darà segnali di apertura verso la coppia formata dalla figlia Tina e da Sandro. Roberta, invece, con rammarico scoprirà da terzi che il fidanzato presto dovrà arruolarsi nell'esercito.

Continuano i preparativi per il matrimonio di Elena e Antonio

Gli spoiler della puntata numero 177 che andrà in onda domani alle ore 15:45 su Raiuno, svelano che continueranno i pericoli per Marta che, dopo essere stata rapita da Luca (Francesco Maccarinelli), a causa sua rimarrà vittima di un incidente stradale e si ritroverà da sola e ferita in fondo a un dirupo.

La situazione sarà differente per Spinelli che, invece, sembrerà svanito nel nulla.

La famiglia Amato sarà alle prese con gli ultimi preparativi del matrimonio tra Elena e Antonio (Giulio Corso). La coppia, poco prima di entrare in chiesa per celebrare la sua unione, riceverà una bella notizia che renderà ancora più gioiose le nozze.

Federico costretto a partire per il servizio militare

Roberta non riuscirà a gioire per i fiori d'arancio di Elena e Antonio, perché verrà a conoscenza di una novità legata al fidanzato.

La giovane dipendente del grande magazzino, infatti, in seguito ad alcune battute ironiche di Salvatore scoprirà che Federico è stato chiamato per il servizio militare. Il figlio di Luciano (Giorgio Lupano) dovrà infatti lasciare Milano per arruolarsi nell'esercito.

Momento di serenità per Tina (Neva Leoni) e per la sua relazione con Sandro (Luca Capuano), poiché la giovane si renderà contro che la madre comincerà ad accettare la storia d'amore.

Prosegue il piano di Luciano

Agnese inizierà a dimostrare di essere pronta ad accettare il legame in essere tra la figlia e il produttore discografico. I due innamorati saranno inevitabilmente felici di questa situazione, e cominceranno a fare progetti per il futuro.

Vittorio (Alessandro Tersigni) e Umberto (Roberto Farnesi) continueranno a cercare Marta, e improvvisamente noteranno le tracce di un incidente stradale. Luciano sarà sempre più deciso nel portare avanti il suo piano volto a incastrare Oscar e riceverà degli aggiornamenti importanti dal suo complice.