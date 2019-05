Lunedì 13 maggio andrà in onda una nuova puntata della soap opera Il Paradiso delle signore. Ciò a cui assisteremo sarà molto avvincente ed intrigante. Questa settimana si è conclusa con la giovane Nicoletta Cattaneo che entra inaspettatamente in travaglio mentre è al grande magazzino. La puntata di lunedì partirà proprio da questo momento. La ragazza sarà assistita dal padre del nascituro, Riccardo Guarnieri, il quale le fornirà tutto l'aiuto di cui ha bisogno.

il paradiso delle signore: Nicoletta dà alla luce una bambina

Dopo momenti di travaglio molto difficili, la commessa darà alla luce una splendida bambina.

Spoiler lunedì: Nicoletta partorisce una splendida femminuccia nel grande magazzino

Il Paradiso delle signroe si appresta a chiudere i battenti di questa stagione. La soap opera ritornerà, per la gioia dei numerosissimi fan, a partire da settembre con nuovi e sfavillanti appuntamenti. Ad ogni modo, la puntata di lunedì 13 maggio sarà ricca di colpi di scena.

Innanzitutto assisteremo al parto di Nicoletta Cattaneo. La ragazza si trovava a svolgere il suo ultimo giorno di lavoro al grande magazzino. Fortissimi dolori alla pancia, però, turberanno la sua serenità. In poco tempo si capirà che la donna sta per partorire. Notando il ritardo dell'ambulanza, Riccardo farà accorrere un'ostetrica di sua conoscenza. La donna in questione farà finalmente partorire Nicoletta. La giovane Cattaneo darà alla luce una bambina. Nel frattempo, sua madre Silva accorrerà immediatamente al Paradiso per stare accanto a sua figlia in uno dei momenti più importanti della sua vita.

Antonio dedica una serenata ad Elena, Vittorio e Umberto non trovano Marta e Luca

Per quanto riguarda Antonio Amato, invece, il ragazzo, con l'aiuto di Sandro Recalcati, farà una splendida sorpresa alla sua futura moglie Elena. Il giovane si recherà sotto casa della sua promessa sposa e le dedicherà una splendida serenata in perfetto stile siciliano. Elena, ovviamente, rimarrà estremamente felice del gesto, anche se continuerà a star male per l'assenza dei suoi genitori in un momento così importante come questo.

Vittorio e Umberto, intanto, raggiungeranno il luogo nel quale Luca Spinelli tiene in ostaggio Marta. Una volta raggiunta la destinazione, però, i due protagonisti faranno una triste scoperta. All'interno della villa in Liguria non c'è più nessuno. A quanto pare, Luca e Marta hanno abbandonato tale luogo e sono scappati via. La frustrazione e il dolore sarà alle stelle per il fidanzato e il padre della giovane Guarnieri. Ad ogni modo, i due non si daranno per vinti e si metteranno nuovamente sulle tracce dei due fuggitivi.

Nelle prossime puntate scopriremo come andrà a finire.