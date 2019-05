Mancano ormai poche settimane alla fine di questa edizione del Trono classico di Uomini e donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e il percorso dei tre tronisti è diventato sempre più difficile e confuso. Infatti, per Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia è molto difficile scegliere la persona che ha conquistato maggiormente il loro cuore e la loro testa.

Proprio a pochi giorni dalla scelta, Giulia Cavaglia si è confessata al magazine di Uomini e Donne, affermando di essere molto felice del percorso fatto fino a questo momento, in quanto in qualunque modo vada è stata arricchita dal punto di vista umano ed è quindi cresciuta molto come persona.

Uomini e Donne: Giulia Cavaglia vicina alla sua scelta

Poi, andando nello specifico sulla scelta che dovrà compiere, ha dichiarato di essere ancora molti indecisa e che la sua preferenza è ancora altalenante. Infatti, ci sono alcune cose che gli piacciono di Giulio e altre che preferisce di Manuel ed ha affermato che vuole prendersi tutto il tempo che ha a disposizione per essere certa al 100% della sua scelta, visto e considerato che colui che sceglierà sarà il suo fidanzato.

Minacce per Manuel Galiano sui social

Dunque la tronista torinese appare ancora molto indecisa tra i suoi ultimi due pretendenti rimasti: Giulio Raselli e Manuel Galiano.

Proprio quest'ultimo, che spesso si ritrova a combattere contro il suo rivale in amore, recentemente ha ricevuto su vari social network diverse offese, alcune anche molto gravi.

Dopo le ultime puntata di Uomini e Donne abbiamo potuto notare come Manuel si stia dando molto da fare per conquistare il cuore della Cavaglia, che al momento appare ancora molto indecisa su chi scegliere perché, a detta sua, entrambi la attraggono ma con caratteristiche differenti l'uno dall'altro.

Dunque, entrambi i rivali in amore si stanno dando molto da fare e ultimamente Giulio ha postato una foto su Instagram che lo ritrae insieme a Giulia, in cui c'era una didascalia che dice che entrambi restavano in silenzio. Alla vista di questa foto, Manuel non è rimasto a guardare e sullo stesso social network ha lanciato una frecciatina nei confronti dell'altro corteggiatore. Però poi, la foto è stata subito cancellata dallo stesso Galiano, anche se alcuni utenti del web sono riusciti a risalire alla Instagram stories che diceva che Giulio per due seguaci in più si venderebbe anche sua sorella.

Ovviamente questa frase è stata vista da molti utenti che sono a favore di Raselli e non hanno perso occasione per segnalare la frase di Manuel e difendere il loro corteggiatore preferito.

Però nel tentativo di difendere Giulio, in molti si sono un po' lasciati prendere la mano e sono partiti con offese molto pesanti nei confronti di Galiano. Inoltre, c'è stato addirittura un utente che ha minacciato di morte Manuel e tutta la sua famiglia. Il tutto non ha lasciato indifferente il corteggiatore, che si è difeso da queste pesanti offese con un lungo post pubblicato su Instagram.

Che tra i due corteggiatori non scorra buon sangue è un dato di fatto, non ci resta che continuare a seguire il programma di Uomini e Donne per scoprire come andrà a finire la questione tra i due e per scoprire chi sceglierà alla fine Giulia Cavaglia.