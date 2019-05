Prosegue il successo della soap opera 'Il paradiso delle signore', cominciata all'inizio del mese di settembre, periodo dal quale il pubblico si è affezionato a questo prodotto televisivo. Le vicende dei protagonisti alle prese con tanti ostacoli hanno incuriosito gli spettatori, desiderosi di sapere cosa possa succedere nella vita dei personaggi principali. Lunedì 6 maggio ha aperto le danze una nuova settimana ricca di colpi di scena, in quanto si avvicina il termine della soap opera.

Vediamo cosa succede nella puntata di domani che può rappresentare una svolta per i protagonisti. Le anticipazioni della puntata dell'8 maggio numero 173, fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Vittorio. Quest'ultimo continuerà a parlare a Luciano dello strano comportamento di Lisa (Desiree Noferini), dopo aver avuto un incontro con la giovane donna. Il dottor Conti si impegnerà a risolvere la questione riguardante Marta, con l'intento di ricucire i rapporti con la signora Guarnieri rimasta nella città di Parigi in compagnia della zia Adelaide (Vanessa Gravina).

La figlia di Umberto (Roberto Farnesi) ha pensato che la lontananza dal grande magazzino potesse essere fondamentale per chiarirsi le idee nel rapporto con Vittorio: quest'ultimo sarà preoccupato per il fatto che non riesce a parlare con l'ex fidanzata, al punto che verrà costretto a convocare nell'ufficio il fratello di Marta (Gloria Radulescu).

Le intenzioni di Nora

Spinelli dal canto suo si impegnerà in prima persona per tenere aggiornata Andreina in merito ai suoi piani di vendetta, a discapito della famiglia Guarnieri.

Luca si renderà conto di un retroscena che può rivelarsi utile per le sue idee: l'uomo troverà tra i documenti della madre delle informazioni fondamentali per mettere alle strette il commendatore. Nora dimostrerà di avere un secondo fine, dopo aver sorpreso Sandro per via di una sua decisione inaspettata. La donna comunicherà al Recalcati di voler rinunciare alla canzone scritta dal produttore per Tina.

Clelia viene a sapere del piano di Luciano

Dunque Nora cambierà idea, dopo che aveva costretto Sandro ad accettare la sua richiesta, con la conseguenza che avrebbe firmato le carte per il divorzio.

Agnese si commuoverà per avere sentito cantare in radio la figlia. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Clelia. Quest'ultima si troverà in preda alla disperazione per via delle minacce ricevute dal Bacchini. La donna, però, si renderà conto che Luciano ha la situazione sotto controllo, avendo organizzato un piano volto a incastrare Oscar. Infine Vittorio dimostrerà l'intenzione di lasciare la città di Milano in quanto non è riuscito a mettersi in contatto con Marta.