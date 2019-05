Ieri notte, dopo la messa in onda della settima puntata del Grande Fratello 16, Francesca De André ha parlato del presunto tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini e delle fotografie del bacio con un'altra donna rese pubbliche dalla rivista di Gossip Oggi.

Pubblicità

Pubblicità

Una questione che ha parecchio sconvolto la ragazza che non faceva altro che piangere a dirotto. Con lei c'era Valentina Vignali, con la quale ha fatto delle insinuazioni piuttosto gravi nei confronti del trentaquattrenne toscano. Un fatto che potrebbe mettere nuovamente a rischio querela la De André, già denunciata per diffamazione dalla sua ex compagna d'avventura Mila Suarez.

Il dialogo notturno tra la De André e la Vignali

"Può essere che quella sera lui si trovava in condizioni strane?" ha chiesto Valentina Vignali a Francesca De André riferendosi alle paparazzate che hanno immortalato Giorgio Tambellini con una nuova donna.

Francesca De André nuove accuse sull'ex fidandato Giorgio

"Sì, certo potrebbe essere che lui sia andato a drogarsi in macchina, direi di sì", ha risposto la nipote di Faber ancora furiosa e ferita per l'accaduto. "Va bene che era andato a drogarsi in macchina ma magari ha fatto quelle cose lì perché era totalmente fatto? Perché ci sono anche quegli uomini lì, te lo assicuro" ha continuato la Vignali. "Sì, ma comunque questo non è giustificabile. Ora voglio capire se le ha dato un bacio veramente oppure no" ha replicato la De André.

Pubblicità

Insomma, la conversazione notturna tra le due concorrenti è stata ripresa anche da diversi utenti di Twitter, rimasti scossi dalle dure parole delle due ragazze rivolte nei confronti di Giorgio.

DROGARSI IN MACCHINA???? Chi? Come? Cosa? 💥💥💥💥😱😱😱

LA DROCA AL GF 😱 OMIO #GF16 pic.twitter.com/t2cdpp2Fwt — TheRealTrashItalia (@realtrashitaly) 20 maggio 2019

Commenti su Twitter riguardo la confessione della De André

Gli utenti di Twitter non sono rimasti affatto indifferenti di fronte a questa nuova uscita di Francesca De André.

"Francesca per giustificare il suo fidanzato ha appena detto che "potrebbe essersi drogato in macchina" Di male in peggio" ha commentato un utente. "L'ha detto, l'ha detto. Francesca ha dichiarato che 'potrebbe essersi drogato in macchina' la lista delle querele aumenta!" ha scritto un altro. "Cara Francy, se ami davvero Giorgino dimostra di essere donna e comportati da tale. Hai detto anche che fa uso di droghe. Dove vuoi arrivare" ha commentato un telespettatore criticando la nipote di Faber per via dei suoi atteggiamenti alquanto sbagliati.

Pubblicità

Poi, qualcuno invece è stato molto più duro attaccando anche gli autori del Gf e i vertici Mediaset: "Questa è la gente che mettete in televisione davanti a milioni di telespettatori e la gente spende anche soldi per televotare. E' una vergogna!".

Questa è la gente che mettete in TV davanti a milioni di telespettatori e la gente spende anche soldi per televotare.. vergogna #gf16 @Moige_genitori pic.twitter.com/CSd9RGISir — La Pecora Nera ✖ The Black Sheep (@Lucignolo1973) 20 maggio 2019

Francy se ami davvero Giorgino dimostra di essere Donna e comportati da tale

Hai detto anche che si droga..

Dove vuoi arrivare??#GF16 — TrashBash (@TrashBash_22) 21 maggio 2019

#GF16 L'ha detto!L'ha detto! #Francesca :"è andato in auto a drogarsi!". La lista delle querele aumenta. pic.twitter.com/SV3fIz9O0V — Barbara Biasi (@barmudu) 20 maggio 2019

Insomma, a quanto pare la maggior parte degli utenti di Twitter si sono mostrati piuttosto infastiditi dai comportamenti irruenti della De André.

Pubblicità

Nelle scorse settimane il web aveva chiesto addirittura la squalifica immediata per la donna per via delle offese gravi nei confronti di alcuni concorrenti, tra cui Mila Suarez.