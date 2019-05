Le ultime anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna rivelano che Elsa è gravemente malata. La donna è stata rinchiusa in carcere perché accusata di adulterio da Antolina, e nel penitenziario ha dovuto subire dei pesanti maltrattamenti fisici. Isaac riuscirà a ribellarsi e a far sì che la giovane possa tornare in libertà ma, una volta tornata a casa, la Laguna non sarà più la stessa. L'uomo inizierà così ad indagare per scoprire quale sia il motivo che abbia spinto l'amata a cambiare così profondamente.

Guerrero scoprirà, attraverso Meliton, che Elsa sarà costantemente in contatto con il dottor Zabaleta, e comincerà a capire che c'è qualcosa di strano.

Antolina ha avuto una relazione extraconiugale

Le anticipazioni iberiche degli episodi de Il Segreto vedono ancora una volta al centro dell'attenzione Elsa, Isaac e Antolina. Si scoprirà, infatti, che quest'ultima ha ingannato tutti, giacché il suo bambino è frutto di una relazione extraconiugale.

Il padre del figlio si chiama Juanote, il quale deciderà di rivelare tutte le malefatte architettate dalla donna, aggiungendo di essere molto malato e in punto di morte. Guerrero, a questo punto, caccerà di casa Antolina, capendo una volta per tutte la sua malvagità. L'uomo e la Laguna torneranno così a vivere insieme.

Juanote ben presto morirà e l'ex ancella coglierà al volo l'occasione per denunciare Isaac ed Elsa per adulterio, motivo per il quale la donna verrà arrestata.

Al momento gli spoiler non riportano quali saranno le modalità che consentiranno alla Laguna di lasciare il carcere. Tuttavia si sa che Antolina, una volta smascherata, quando la rivale uscirà di prigione deciderà di allontanarsi da Puente Viejo. La subdola donna però potrebbe aver agito in questo modo per avere tutto il tempo di organizzare un altro losco piano, dunque non si ha la certezza che abbia abbandonato per sempre il paese.

Spoiler Il Segreto trame spagnole: organizzata una colletta per salvare Elsa

Isaac, sempre più preoccupato per la sua cara, la metterà alle strette fino a quando lei non confesserà di essere gravemente malata, aggiungendo di avere ormai ancora pochi giorni di vita.

Guerrero, appena apprenderà la terribile verità, non si arrenderà e deciderà di fare tutto il possibile per aiutarla, mobilitandosi per trovare una soluzione. Il dottor Zabaleta rivelerà che per curare la malattia della donna esiste una cura, ma è molto costosa.

Consuelo, Matias, Marcela, Irene e Adela verranno a conoscenza del precario stato di salute di Elsa, ed anche loro decideranno di impegnarsi a fondo per salvarla. Infatti organizzeranno una colletta per raccogliere del denaro utile affinché la Laguna possa sottoporsi alla costosa terapia che potrebbe salvarle la vita.

Dalle anticipazioni, però, al momento non si evince se la Laguna riuscirà o meno a sfuggire al triste destino che potrebbe attenderla.