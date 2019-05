Nuove e avvincenti puntate di Beautiful attendono i fan della soap americana nel corso della prima settimana di giugno, dove le trame saranno incentrate sul matrimonio tanto atteso tra Liam e Hope. Nel corso delle puntate in onda dal 3 al 9 giugno si svolgerà la cerimonia nuziale della coppia.

Alle nozze sarà presente anche Steffy, accompagnata dalla madre Taylor. Quest'ultima darà vita a una lite con la sua 'rivale' Brooke, con tanto di torta in faccia che sorprenderà le rispettive figlie. Guai in vista intanto per Bill, il quale rischierà di perdere la custodia del figlioletto Will a causa dell'intromissione di Thorne.

Liam e Hope finalmente sposi

Dunque, Liam e Hope riusciranno finalmente a diventare marito e moglie. Alla cerimonia nuziale saranno presenti anche Donna e Bridget ed il tutto sembrerà procedere senza intoppi.

Liam e Hope si scambieranno le promesse e le fedi nuziali sotto gli occhi di Steffy, la quale, insieme alla madre Taylor, ha deciso di accettare l'invito di Hope. Nonostante abbia fatto un passo indietro, la giovane Forrester soffre ancora nel vedere il padre di sua figlia promettere amore eterno ad un'altra donna. Taylor dal canto suo, non riuscirà a mascherare il suo disappunto per tutta la situazione e, come rivelano gli spoiler, prima della cerimonia, cercherà di convincere Liam a tornare sui suoi passi.

Lite tra Taylor e Brooke con tanto di torta in faccia

Se la cerimonia nuziale tra Liam e Hope non riserverà sorprese, il ricevimento che ne seguirà, invece, vedrà inaspettati colpi di scena. Brooke e Taylor infatti, daranno vita ad una rissa con tanto di torta in faccia e il comportamento delle due donne sarà redarguito dalle rispettive figlie, le quali si mostreranno molto più mature delle loro madri. Nonostante l'incidente occorso al ricevimento, Liam e Hope saranno al settimo cielo per essere riusciti finalmente a coronare il loro sogno d'amore.

Bill nel frattempo sembra essere pentito di ciò che ha fatto ai suoi figli e spera che un giorno Liam lo possa perdonare. Guai in vista per il magnate nelle prossime puntate, dove vedremo che Katie, su suggerimento di Thorne, mediterà di chiedere l'affidamento esclusivo del figlioletto Will. Tutto ciò sarà motivo di scontro tra Brooke e Ridge, con quest'ultimo che appoggerà il fratello Thorne, deciso a sostituirsi a Bill nella vita di Will.

Questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda dal 3 al 9 giugno 2019 su Canale 5 nel consueto orario delle 13,40.

Ricordiamo invece che domenica 2 giugno in occasione delle Festa della Repubblica, Beautiful non andrà in onda.