Le anticipazioni della famosa telenovela spagnola Il Segreto riservano diverse novità. Nelle prossime puntate della soap opera che andranno in onda dal 19 al 25 maggio, Severo cercherà di organizzare una controffensiva contro Eustaquio Molero per proteggere i cittadini di Las Lagunas.

Nel frattempo a Puente Viejo arriverà un contraffattore, il quale cercherà di smerciare delle banconote false. In seguito Matias sarà notevolmente preoccupato, poiché il piano che ha architettato insieme ad Isaac e Elsa per svergognare Antolina potrebbe fallire a causa delle condizioni di salute della Laguna, la quale sarà sempre più debilitata.

Fernando scopre di essere stato imbrogliato da Maria

Nelle puntate de Il Segreto, quelle che verranno trasmesse da domenica 19 a sabato 25 maggio, Fernando Mesia riuscirà ad aprire la cassaforte di Francisca e scoprirà che Maria lo ha ingannato, facendogli credere che lei e Gonzalo fossero in crisi.

Il Segreto, anticipazioni dal 19 al 25 maggio.

Poi Maria si accorgerà che Fernando non sarà più lo stesso nei suoi confronti. In seguito Elsa si sentirà male e Isaac vorrà svelare a tutti il loro piano, ma sarà fermato in tempo da Matias. Intanto Marcela sarà parecchio turbata, poiché gli abitanti hanno nascosto le vicende accadute tra Elsa ed Antolina. Successivamente il dottor Zabaleta consiglierà a Elsa di rimanere a riposo, ma la donna si farà convincere da Antolina a fare una passeggiata.

Maria sarà curiosa di sapere se Fernando è adirato con lei, ma l'uomo negherà. Nel contempo Paco e Onesimo penseranno di lasciare definitivamente l'attività di pompe funebri. Poi i due uomini cercheranno un compratore, ma inizialmente non riusciranno a trovarlo.

Antolina vuole liberarsi di Elsa

Maria frugherà tra gli oggetti di Fernando e troverà inaspettatamente alcuni foglietti che riportano insulti rivolti a lei stessa. Per tale ragione la ragazza chiederà aiuto a Raimundo.

Intanto Antolina penserà al modo per liberarsi di Elsa e deciderà di mandare via Isaac da Puente Viejo per qualche giorno. Poi la donna contatterà il marchese Del Laso e gli chiederà di indire una riunione, nella quale dovrà recarsi anche suo marito. Successivamente Matias rivelerà a Marcela che la rapina alla locanda compiuta da Elsa in realtà è stata soltanto simulata, per consentire alla donna di introdursi nell'abitazione di Isaac e ricercare le prove per smascherare Antolina.

Poi Marcela sarà notevolmente infuriata con Matias, ma anche con Consuelo ed Isaac. Frattanto Dolores cercherà di cedere le banconote false ad alcuni dei suoi vicini. In seguito ci sarà una delle famiglie di Las Lagunas che non vorrà denunciare Eustaquio Molero, ma Julieta penserà ad un modo per convincerli.

Fernando colpevole dell'incendio

Hipolito si recherà da Gracia in Svizzera. Poi Antolina continuerà ad avvelenare Elsa. Frattanto Consuelo e Marcela avranno un chiarimento.

In seguito Fernando Mesia chiamerà al telefono un suo complice. Dopo la telefonata si scoprirà che l'uomo è il colpevole dell'incendio nell'abitazione di Gonzalo e Maria. Nel contempo l'uomo avrà il dubbio che Beltran ed Esperanza siano ancora vivi, per tale ragione farà cercare dal suo interlocutore i loro certificati di morte. Infine Maria partorirà e metterà al mondo una femmina.