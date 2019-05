La nota soap opera Il Segreto riserva diverse ed esaltanti novità. In merito alle puntate che andranno in onda dal 12 al 18 maggio, alcune anticipazioni interessano Mauricio, il quale confesserà a Raimundo che l'ignota 'Lei', nascosta nelle catacombe della villa, in realtà è ancora viva. Nel frattempo Antolina tratterà Elsa come una serva. Poi la Laguna si recherà da Consuelo per chiederle un chiarimento. In seguito Julieta sarà convinta di aver perso per sempre il sostegno dei cittadini di Las Lagunas.

Il Segreto, anticipazioni: Elsa verrà avvelenata da Antolina.

Poi la donna si confiderà con Saul e affronterà Carmelo e Severo. In seguito Julieta annuncerà ai due uomini che probabilmente ha causato un nuovo problema con Eustaquio Molero.

Antolina avvelena il latte di Elsa

Nelle prossime puntate de Il Segreto, come detto quelle che verranno trasmesse da domenica 12 maggio a sabato 18 maggio, Prudencio avrà il timore che il cambio valuta tra Francia e Spagna non sia sufficiente per saldare il riscatto di Alfonso ed Emilia, malgrado la vendita di alcune proprietà della Montenegro.

Pubblicità

In seguito Marcela si accorgerà improvvisamente che Consuelo è notevolmente allegra, ma la donna non capirà il motivo. Successivamente la Laguna rivelerà ad Isaac che non ha ancora concluso nulla con Antolina. Quest'ultima poi avvelenerà il latte di Elsa. La donna inizierà a sentirsi male, ma non darà molto peso al disturbo avvertito.

Anacleto commissiona un reportage a Irene

Anacleto commissionerà a Irene un reportage sulle terme gestite da un suo parente.

Successivamente Irene si confiderà con Severo e subito dopo il colloquio con l'uomo deciderà di recarsi al centro termale per cercare di scoprire se ci sia qualcosa di cui lei non è a conoscenza. Nel frattempo Marcela noterà Consuelo è decisamente allegra, ma non capirà il perché. Elsa troverà tra gli oggetti di Antolina un'insolita chiave. Poi la donna scoprirà che la misteriosa chiave in realtà è di un portagioie. In seguito Elsa avrà una brutta discussione con Antolina e perderà i sensi all'improvviso.

Pubblicità

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

In attesa che vengano trasmesse le nuove puntate de Il Segreto, si rammenta che tutti gli episodi già andati in onda possono essere guardati in streaming online registrandosi gratuitamente sul sito MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della telenovela, nella piattaforma sono presenti anche molte trame dei vari appuntamenti settimanali, ma anche alcuni video delle anticipazioni delle future puntate.