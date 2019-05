Dopo tre puntate intense dedicate al Trono Over di Uomini e donne, Canale 5 passa oggi 16 maggio la parola al Trono Classico e alle novità dei tre protagonisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglia e Angela Nasti. L'appuntamento odierno, in onda a partire dalle ore 14:45, darà spazio soprattutto al giovane tronista e alle sue tre corteggiatrici: Natalia, Klaudia e Muriel.

Lui sceglierà di andare in esterna soltanto con le prime due e il fatto scatenerà la reazione della sempre pungente Muriel. Oltre alle vicende di Zelletta, Maria De Filippi riaprirà le porte dello studio anche a due coppie che si sono conosciute nella prima parte della stagione: torneranno Teresa Langella e Andrea Dal Corso, oltre che Ivan Gonzalez che Sonia Pattarino, i quali parleranno dei positivi sviluppi delle loro relazioni.

Uomini e donne anticipazioni: i dubbi di Andrea

Il sito Witty Tv ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione effettuata lo scorso 29 aprile, nella quale non sono mancati nuovi litigi.

Anticipazioni Uomini e donne: il ritorno di Teresa e Andrea

La più arrabbiata nei confronti di Andrea Zelletta sarà Muriel, che non essendo stata portata in esterna, affermerà contro il tronista: "Non rivolgerti a me come se a casa non avessi altro da fare, perché a casa non piango per te. Non lo ho fatto quando mi hanno dato le mazzate". Arriverà poi il momento delle esterne. La prima sarà con Klaudia, la quale dirà di essere ben felice di avere portato via il tronista alle due rivali. Dopo un inizio 'freddo', l'incontro si concluderà nel migliore dei modi e scatterà il bacio.

Stando al resoconto del Vicolo delle News sulla registrazione di fine aprile, sarà poi la volta di Natalia, che attenderà Andrea tutta truccata e ben vestita. Il fatto scatenerà la curiosità del tronista che affermerà: "Mi scrivi una lettera, dicendomi che non vuoi vedermi. Arrivo e mi chiami 'amore'. Come mai questo tuo cambio di umore?", ma lei aggiungerà a tali parole: "Ma io ho voglia di vederti". E Andrea: "Ma quindi è una tattica?"

Trono Classico: buone notizie per Andrea e Teresa

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, Andrea chiederà di rivedere sia Natalia che Klaudia dopo la prima esterna con entrambe.

Con la prima ci sarà un giro per Roma, durante il quale la coppia parlerà di un possibile futuro insieme. Poi scatterà il bacio. Andrea però in seguito tornerà da Klaudia e anche con lei ci sarà lo stesso gesto romantico. Alla vista di tali immagini, Natalia lascerà lo studio ma lui deciderà di non rincorrerla. Al contrario, racconterà di essere stato molto bene insieme a Klaudia, fatto che scatenerà le solite scenate di Muriel. La parola passerà poi agli ospiti del giorno, ovvero Teresa e Andrea, Ivan e Sonia.

A pochi giorni dal ritorno dal viaggio a Bali, la Langella avrà buone notizie sul fidanzato: "Stiamo andando bene, non mi aspettavo così tanto! Prova superata". Sarà poi Ivan a raccontare dei dettagli sul suo rapporto con Sonia: "Piano piano sto imparando come si fa il fidanzato. Penso di essere bravo". Poi racconterà un particolare divertente: "Qualche volta faccio un giramento di collo quando passa una ragazza, ma quella è la natura, non posso cambiare da un giorno all'altro".