In questa stagione Elena Sofia Ricci ha ottenuto un grande successo con la longeva serie televisiva, prodotta dalla Lux Vide, 'Che Dio ci aiuti' che le ha dato la possibilità di ottenere un riscontro rilevante. Non si può dimenticare che ha vinto il David di Donatello per il ruolo di protagonista femminile nella pellicola cinematografica, diretta dal regista Paolo Sorrentino, 'Loro'. Recentemente l'attrice si è raccontata in un'intervista al settimanale 'Tv sorrisi e canzoni' nel corso della quale ha avuto modo di porre l'accento sulla sua vita privata.

In particolare ha parlato del rapporto con la sorella Elisa, definita come "la vera artista di famiglia" insieme al marito Stefano che è un compositore. La Ricci ha continuato dicendo di essere semplicemente un'interprete e ha spiegato di essere molto unita a Elisa, a dimostrazione di un rapporto intenso. L'attrice ha cercato di colmare gli anni persi con la sorella che ha conosciuto solamente in età adulta. Le due sorelle sono nate dallo stesso padre ma hanno madri diverse.

La protagonista di Che Dio ci aiuti, però, ha sempre preferito mantenere il cognome materno. Si sono incontrate per la prima volta vent'anni fa e si è subito capito che il loro elemento in comune è la passione per l'arte.

Un momento importante nella carriera dell'attrice

Elena Sofia Ricci è stata protagonista in televisione in questa stagione dove è tornata a vestire per la quinta volta i panni di Suor Angela e, dopo gli ascolti ottenuti, c'è stata la conferma di un ennesimo prosieguo.

Ciò dimostra l'attaccamento del pubblico nei confronti di questo prodotto televisivo che sta diventando un cult e rappresenta una garanzia indiscussa per la Rai. Inoltre nel mese di marzo, in occasione della cerimonia del David di Donatello, dopo aver ricevuto il premio, Elena Sofia Ricci ha avuto un momento di commozione dedicando questo riconoscimento alle sue figlie.

Le curiosità su Elisa Barrucchieri, una vera artista

La Ricci ha raccontato alcune curiosità sulla persona di sua sorella, Elisa Barucchieri.

La sorella dell'attrice è nata a Denver e successivamente si è trasferita negli Stati Uniti dove ha conseguito la laurea in antropologia culturale. La Barucchieri ha dimostrato di essere un'artista poliedrica e si è esibita in giro per il mondo, per poi arrivare in Italia, e precisamente in Puglia. Elisa si è trasferita a Giovinazzo dove vive insieme ai suoi inseparabili gatti. Ha istituito la scuola di danza dal titolo 'ResExtensa'. Infine si può concludere dicendo che la vena creativa fa parte delle due sorelle, nonostante siano molto diverse tra di loro.