La telenovela di origini iberiche Una Vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra continua ad emozionare. Le trame degli episodi italiani in onda tra qualche settimana svelano che Ursula Dicenta, dopo aver fatto i conti con il suo difficile passato, vorrà farla pagare al padre per le sofferenze che le ha fatto patire.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo essere riuscito ad evadere dal carcere Diego Alday sarà intenzionato a commettere una pazzia per vendicare il decesso del suo amico Martin Enraje, passato a miglior vita per avergli fatto da scudo con il suo corpo.

Carmen viene minacciata, Ursula ha dei ricordi del passato

Nelle puntate italiane attuali, la perfida Ursula, grazie al detective Riera, è venuta a conoscenza che il misterioso marchio inciso nel corpo delle sue figlie appartiene alla famiglia Koval originaria dalla Russia.

Trame Una Vita: Ursula si vuole vendicare del padre, Diego intento a commettere una pazzia

Le anticipazioni ci dicono che l’ex governante vorrà vederci chiaro dato che continuerà a chiedere all’investigatore di fare delle approfondite indagini sulla faccenda. Questo escamotage consentirà a Riera di trascorrere parecchio tempo in compagnia di Carmen fino ad arrivare a farle delle avance. Quest’ultima andrà incontro all’ira della sua padrona che le dirà di interrompere la relazione amorosa con il suo investigatore, altrimenti svelerà a suo marito e al figlio che si trova ad Acacias 38.

Pubblicità

Pur essendo stata minacciata la domestica non prenderà le distanze da Riera, dato che si scambieranno un bacio per le strade del paese iberico. Nonostante ciò, quest’ultimo continuerà ad impegnarsi per far luce sulla vita passata della Dicenta e verrà a conoscenza che la dark lady è una Koval. A quel punto l’investigatore avrà il compito di rintracciare i familiari della sua padrona che nel frattempo inizierà ad avere dei ricordi su ciò che le accaduto in gioventù.

La Dicenta desiderosa di vendetta, Diego vuole uccidere l’omicida di Martin

Oltre a ripensare a quando fu ripudiata dai suoi genitori e dal promesso sposo, Ursula farà emergere finalmente la verità sulla cicatrice di Olga e Blanca tramite dei flashback. L’ex istruttrice sarà desiderosa di vendetta nei confronti del padre per aver marchiato la pelle delle sue consanguinee. Riera sempre a causa degli ordini di Ursula si vedrà costretto a prendere le distanze da Carmen, ma ogni volta che si metterà in viaggio le prometterà che presto potranno vivere la loro storia d’amore alla luce del sole.

Pubblicità

Per via dei suoi dolorosi ricordi, Ursula avrà addirittura un attacco d'ansia ma per fortuna a soccorrerla ci penserà Blanca. In seguito Blanca verrà messa al corrente da Leonor della terribile intenzione di Diego. Quest’ultimo vorrà mettere fine all’esistenza dell’agente di polizia che ha ucciso l’Enraje al posto suo.