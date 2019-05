Si è conclusa l'ultima puntata di Uomini e donne dedicata alle scelte dei tronisti e che nell'appuntamento del 31 maggio ha visto protagonista la piemontese Giulia Cavaglià, chiamata a scegliere tra i due corteggiatori Giulio Raselli e Manuel Galiano. In diretta televisiva dunque, dopo aver visto i momenti trascorsi in villa, la Cavaglià ha comunicato a Giulio di non essere la sua scelta, tra il mormorio di parte del pubblico che tifava per il ragazzo. Cascata di petali rossi invece per Giulia e Manuel, il quale ha risposto 'si', tra lacrime, abbracci e baci.

Uomini e donne, Giulia non sceglie Giulio

Nell'ultimo appuntamento stagionale di Uomini e donne, nuova cascata di petali rossi per la neo coppia formata da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Dopo le scelte di Andrea e Angela trasmesse nei giorni scorsi, è stata la volta della tronista piemontese, che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso al di fuori delle telecamere con Manuel. Due di picche per l'altro corteggiatore Giulio Raselli, apparso molto teso sin da inizio puntata.

Uomini e donne, Giulio non è la scelta di Giulia Cavaglià

Grande delusione e amarezza nelle parole del giovane che, dopo aver capito di non essere la scelta di Giulia, le ha comunque augurato tutto il bene del mondo. Si chiude con la scelta di Giulia questa stagione del trono classico, che tornerà a settembre con nuovi tronisti e nuovi corteggiatori.

U&D, Giulia preferisce Manuel e confessa a Giulio: 'Non ti vedo con me fuori'

Stando alle parole di Giulia, ciò che l'ha portata a non scegliere Giulio, è il fatto di non riuscire a vederlo nella sua vita al di fuori del programma.

In realtà la tronista pensa che sia lei a non essere giusta per lui e non il contrario, considerandolo un vero e proprio 'ragazzo perfetto'. Giulio poco prima di abbandonare lo studio di Maria De Filippi, ha voluto rimarcare il fatto che tutto ciò che ha fatto durante il percorso, lo ha fatto per lei, anche modificare alcuni lati del suo carattere. Grande delusione anche per quella parte di pubblico che sperava in un finale diverso per Raselli. Ospiti speciali, le neo coppie Alessio e Angela e Andrea e Natalia, mentre al termine della puntata, è stato mandato un rvm sulle nozze di Clarissa e Federico, celebrate ieri pomeriggio.

I fan di Maria De Filippi si chiedono ora se una delle coppie appena formatasi, parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island, in onda nel corso dell'estate su canale 5, per mettere alla prova la forza del loro amore, in attesa della nuova stagione di Uomini e donne che riprenderà a settembre. Ricordiamo che per rivedere i momenti salienti della puntata di Uomini e donne, è possibile collegarsi al sito 'Witty tv' oppure attendere la replica su La5 a partire dalle 20,00 circa.