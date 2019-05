Le anticipazioni sulla famosa soap opera di origini iberiche “Una vita” si fanno sempre più interessanti. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno prossimamente, la malvagia Ursula Dicenta si renderà protagonista dell’ennesima malefatta. L’ex governante ferirà gravemente la sua domestica Carmen all’addome per essersi messa contro di lei. In particolare quest’ultima tenterà invano di impedire alla sua signora di rapire il figlio di Blanca dichiarato morto alla nascita.

Spoiler Una Vita: Ursula pugnala Carmen, Blanca e Diego ritrovano loro figlio

La scomoda inserviente farà la stessa fine di Cayetana, perché di lei non ci sarà nessuna traccia. Samuel Alday assalito dai sensi di colpa per aver ucciso il padre, rimedierà svelando a Blanca e Diego che il loro bambino è vivo. Grazie all’avvertimento del fratello quest’ultimo e la sua amata avranno un lieto fine, visto che si ricongiungeranno con il frutto del loro amore.

Ursula ferisce la sua domestica, i fratelli Alday fanno pace

Negli episodi italiani che andranno in onda su Canale 5 i prossimi mesi, verrà celebrato il funerale di Jaime Alday passato a miglior vita per mano del figlio Samuel.

Quest’ultimo potrà dare l’ultimo saluto al genitore perché verrà scagionato grazie alla testimonianza di Liberto. Nel frattempo Leonor si riconcilierà con Inigo, invece Ursula pugnalerà la sua domestica Carmen per non essere smascherata. Successivamente Diego chiederà perdono al fratello Samuel non appena gli dirà di aver appreso tramite Carmen che Ursula è fuggita con il figlio di Blanca. Fabiana andrà a fare visita a Carmen in ospedale con l’intento di chiarire, invece la cognata di Diego verrà a conoscenza che sua madre ha intenzione di rifarsi una nuova vita a Valencia insieme al suo bambino.

Arturo continuerà ad essere alla disperata ricerca di Silvia, rapita da un nemico del passato, mentre Flora finirà in prigione con l’accusa di omicidio.

Blanca e Diego ritrovano il loro bambino, la scomparsa di Carmen

Leonor chiederà a Felipe di far tornare in libertà la cognata, mentre la Reyes dopo essere stata messa in salvo grazie all’intervento di Esteban, si accorgerà che il Valverde ha dei problemi alla vista. Blanca confesserà alla figlia di Rosina che sua madre ha rapito il suo bambino.

Carmen farà delle rivelazioni spiazzanti a Samuel riguardo il torbido passato della matrigna. Fortunatamente Blanca e Diego ritroveranno loro figlio all’interno di una carrozza, facendo andare su tutte le furie la Dicenta. Quest’ultima prometterà di vendicarsi dei genitori del nipote Moises. Fabiana verrà a conoscenza che Carmen non si trova più in ospedale, mentre Rosina si arrabbierà con Liberto per non averle detto che sua figlia ha intrapreso una relazione sentimentale con Inigo.

L’Alvarez Hermoso farà capire ad Arturo di aver sbagliato a non dire a Silvia di essere cieco. Ursula farà ritorno nel quartiere spagnolo, mentre Samuel darà dimostrazione di essere implicato con la scomparsa improvvisa di Carmen. Nel dettaglio, il figliastro minore di Ursula confesserà a Diego e Blanca che la domestica dopo aver ricevuto le dovute cure mediche si è nascosta in un luogo sicuro per impedire alla Dicenta di rintracciarla.