Nella tarda mattinata di oggi è stata diffusa una corposa anticipazione dell'intervista che J-Ax e Nina Zilli hanno concesso ad Antonio Dikele Di Stefano per l'ormai popolarissimo format di interviste doppie 'Basement Café'.

Durante la chiacchierata l'ex coach di The Voice of Italy non ha risparmiato una palese frecciatina ad uno dei suoi più celebri antagonisti nel rapgame, ovvero Fabri Fibra.

I due artisti infatti non sono più in buoni rapporti da anni, tant'è che il rapper di Senigallia, durante un'intervista concessa al Corriere della Sera nel giugno del 2016, aveva definito J-Ax come 'Un rapper innocuo, adatto agli spot TV', facendo esplicito riferimento a due celebri pubblicità – una per un'automobile, l'altra per un noto marchio di gelati – andate in onda rispettivamente nel 1992 e nel 2016, come a voler sottolineare che gli spot e la televisione siano stati una parte significativa e costante della carriera di J-Ax.

J-Ax a sinistra, Fabri Fibra a destra.

J-Ax, Dikele e la battuta di Fabri Fibra

La frecciatina di J-Ax è arrivata all'incirca al minuto sette del video, quando il cantante, intento a parlare delle rivincite che negli anni si è progressivamente preso con la critica musicale, ha ricordato di quando Antonio Dikele Di Stefano (ovvero la persona che in quel momento lo stava intervistando) durante un'intervista a Fabri Fibra, si era messo a ridere per una battuta che il rapper aveva fatto su J-Ax, sottolineando di essere stato suo supporter in passato, ma di non esserlo più.

Queste le parole di J-Ax:

"Io non ho più bisogno di rispondere alla critica, perché alla fine vinco sempre io. Ho vinto quando mi hanno dato della meteora e ho vinto dopo che ho fatto la televisione. Ora sono qui a fare l'intervista con te (J-Ax si rivolge direttamente al suo interlocutore, Antonio Dikele, ndr) ed è una piccola vittoria, perché tu sei quello che rise quando Fabri Fibra disse 'Ero un fan di J Ax, non lo sono ora'.

Lui ha riso (ora J-Ax indica Dikele, ma si rivolge a Nina Zilli), però a lui adesso tocca fare l'intervista a me".

Il futuro degli Articolo 31 ed i complimenti a Salmo e Achille Lauro

Nel corso dell'intervista Ax ha toccato svariati argomenti, parlando anche del futuro degli Articolo 31 dopo la reunion dei mesi scorsi. Purtroppo per i tanti fan nostalgici del gruppo milanese, nonostante i rapporti tra Ax e Dj Jad siano ormai tornati pacifici, i due storici collaboratori non hanno comunque intenzione di proporre al pubblico un nuovo progetto firmato Articolo 31.

"Non credo che torneremo a fare dischi – ha spiegato J-Ax al minuto quattro della clip – perché sarebbe un rischio enorme".

Nella primissima parte della chiacchierata l'ex socio di Fedez aveva invece speso belle parole per Achille Lauro e Salmo, definendo quest'ultimo con queste parole: "Uno che mette nella musica un'attenzione che altri non hanno, si sente che è uno che suona".