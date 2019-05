Quello di Myss Keta negli ultimi tempi è uno dei nomi più attenzionati della nuova scena Rap. La controversa artista senza volto è riuscita a ritagliarsi nell'ultimo anno uno spazio degno di nota, guadagnandosi la stima ed il rispetto di molti top player del rap game made in Italy, ma anche di altri ambiti della scena musicale, come testimoniano i numerosi featuring di primo piano presenti nella tracklist di 'Paprika' il suo album uscito lo scorso 29 marzo: Gemitaz, Gué Pequeno, Luché, Mahmood e Gabri Ponte, solo per citarne alcuni.

Negli ultimi due giorni la ragazza è finita al centro dell'attenzione in seguito alla diffusione di una fotografia, rapidamente divenuta virale sul web, che la immortalerebbe per la prima volta senza maschera.

La foto diffusa online

L'immagine è stata scattata all'interno di una metropolitana, con ogni probabilità a Milano, ed è stata poi diffusa da un articolo del portale Diregiovani.it.

A convincere la maggior parte degli utenti, oltre all'evidente somiglianza, il fatto che la giovane donna immortalata nella foto sia in compagnia di una ragazza – l'identità di quest'ultima secondo Diregiovani sarebbe invece nota, si chiamerebbe Miuccia – notoriamente in stretti rapporti con Myss Keta.

Myss Keta a sinistra, la presunta Myss Keta a destra

Qualcun'altro ha fatto inoltre notare come gli occhiali da sole indossati dalla ragazza della fotografia della metropolitana sarebbero gli stessi indossati da Myss Keta durante una recente intervista video radiofonica, concessa ai microfoni e alle telecamere di Radio Deejay.

Lo scoop del noto portale ha alimentato un'accesa ed agguerritissima discussione mediatica, dato che in molti hanno trovato a dir poco irrispettoso il fatto di diffondere delle immagini private, scattate, seppur in un luogo pubblico, di nascosto e senza alcuna autorizzazione della diretta interessata.

Il bodyshaming di alcuni utenti online

Ma ad alimentare il dibattito sono stati ancor di più i commenti denigratori, sicuramente deprecabili ed irrispettosi, partoriti da diversi utenti online relativamente all'aspetto fisico della rapper, catalogati – giustamente – da Simone Stefanini di Rockit.it come vero e proprio bodyshaming.

"Se la fotografia a cui fate riferimento è quella della ragazza in metropolitana con una sua amica avete ragione. Con un muso così soltanto mascherata sarebbe potuta salire sopra ad un palco per esibirsi", ha dichiarato un utente online commentando la notizia, manifestando un pensiero tristemente emblematico di quello che sembra essere un sentire comune, oltre che una delle reazioni più comuni alla vicenda, come confermato da un altro utente, che ha descritto l'artista con queste parole: "Coz..

paraculata da quei co.... di Radio Deejay, una povera coatta ignorante buona solo a far versi", accompagnando poi il commento con l'immagine di un maiale.

Dal canto suo Myss Keta non ha voluto ancora commentare la vicenda in via ufficiale. Sulla sua popolare pagina Instagram infatti, sicuramente la strumento più utilizzato dall'artista per comunicare con i propri seguaci, non è stato fatto ancora alcun riferimento a quanto accaduto.